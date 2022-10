Langzeit-Doku bewegt Zuschauer bei der Filmzeit Kaufbeuren

Filmzeit-Mitbegründerin Tine Kugler und Günther Kurth stellen ihr Werk „Kalle Kosmonaut“ vor. Beim Publikumsgespräch stellt sich eine wichtige Frage.

05.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wenn es so weitergeht, dann können die Macher der Filmzeit zufrieden sein. Am ersten Tag des Festivals wurden laut dessen Leiterin Birgit Kern-Harasymiw im Corona-Kinoplex in Kaufbeuren rund 340 Filmzeit-Besucher gezählt. Freilich herrschten zum Auftakt keine Normalbedingungen. Denn der Lions Club Kaufbeuren hatte dafür gesorgt, dass die „Kinderfilmzeit“ heuer keinen Eintritt kostete. So war die Vorstellung von kurzen Spiel- und Animationsfilmen für junge Kinofreunde zwar nicht voll besetzt, aber der Saal doch gut gefüllt. Mittels Glasmurmeln konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer anschließend für ihren Lieblingsfilm stimmen. Der Siegerstreifen wird bei der Filmzeit-Gala am Samstag, 15. Oktober, im Stadttheater ausgezeichnet.

