Launige Landeskunde im Podium in Kaufbeuren

Kabarettistin Franziska Wanninger erklärt im Podium Bayern. Es geht um Geschichte, Dialekte und die Verbindungen der Jungen Union ins 6. Jahrhundert.

Von Alfons Regler

13.02.2023 | Stand: 17:08 Uhr

Klein, aber sehr fein – so lässt sich der literarisch-musikalische Abend mit Franziska Wanninger und Florian Burgmayr im Kaufbeurer Podium wohl am besten beschreiben. Wanninger gelang es in ihrer Lesung das, was Bayern und seine Bewohner ausmacht, fein zu sezieren. Da lief sie nie Gefahr, ins Volkstümelnde abzurutschen. Auch krachende bayerische Schenkelklopfer musste das Publikum nicht fürchten. Der Bühnenmusiker, Texter und Komponist Burgmayr entlockte dazu seinem kleinen Akkordeon feine, sphärische Melodien jenseits von „Ein Prosit der Gemütlichkeit“.

