B12-Ausbau im Ostallgäu: Ist ein Kompromiss möglich?

Aus dem Landesbund für Vogelschutz gibt es einen Vorschlag zum geplanten B12-Ausbau im Ostallgäu: Was sich Kreis-Vize Peter Griegel vorstellt.

26.04.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Für einen „maßvollen, naturverträglichen Ausbau“ der Bundesstraße 12 plädiert der stellvertretende Vorsitzende der Ostallgäuer Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern (LBV), Peter Griegel, aus Füssen. In einem Schreiben unter anderem an Bundesverkehrsminister Volker Wissing bietet er sich an, an einem Runden Tisch mit den Entscheidungsträgern einen „akzeptablen, pragmatischen Kompromiss“ zu erarbeiten.

Wie berichtet, klagt der Bund Naturschutz gegen den autobahnähnlichen Ausbau im Abschnitt Untergermaringen – Jengen. Auch Griegel wendet sich gegen den „überdimensionierten Ausbau“ der B12 zwischen Buchloe und Kempten. Er kritisiert allerdings, dass Befürworter und Gegner des Vorhabens „stur an ihrer Maximallösung festhalten“. Griegel, der auch Mitglied im Aktionsbündnis „B12 Ausbau - so nicht“ ist, betont, dass er den Ausbau der B12 für überfällig halte, aber nicht in dieser aus seiner Sicht vollkommen überdimensionierten Form. „Unsinnige Maximalforderungen“, etwa des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, hätten den Bund Naturschutz zu der Klage provoziert und blockierten letztlich den Ausbau. Es sei eine jahrelange Verzögerung des Baubeginns zu erwarten.