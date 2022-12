Nach der langen Corona-Pause lockt am Wochenende wieder die Lebende Krippe der Kaufbeurer Initiative in den Märzenburgwald. Der Erlös kommt Bedürftigen zugute.

16.12.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es die Lebende Krippe im Märzenburgwald. Pünktlich zu diesem Jubiläum findet sie heuer nach der langen Corona-Pause wieder statt – traditionell am letzten Wochenende vor Heiligabend.

Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, im vorweihnachtlichen Trubel zur Ruhe zu kommen und sich auf das Christfest einzustimmen.

Kaufbeurer Tradition mit vielen Helfern

Die Kaufbeurer Initiative (KI) freut sich, die beliebte Tradition wieder aufleben zu lassen. Ebenfalls erfreulich ist, laut den Initiatoren, dass die meisten der 90 Helferinnen und Helfer der Vorjahre erneut dabei sind. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie seien die vergangenen Jahre schwierig gewesen, auch das Wetter habe oft nicht mitgespielt, schildern die Veranstalter.

Deswegen habe die Kaufbeurer Initiative massiv in die Vereinskasse gegriffen, um ihren selbst auferlegten Auftrag, Bedürftigen aus Stadt und Land Spenden zukommen zu lassen, weiter nachzukommen. Auch dieses Jahr gehen wieder sämtliche Spenden sowie die Erlöse aus dem Verkauf von Fackeln, Würsten, Kuchen und Getränken an Bedürftige. Seit Beginn der Lebenden Krippe habe die KI insgesamt über 70.000 Euro gespendet.

1,5 Kilometer langer Weg führt zur Lebenden Krippe

Die Lebende Krippe ist normalerweise nur zu Fuß erreichbar. Der 1,5 Kilometer lange Weg durch den Wald soll die Möglichkeit zur inneren Einkehr bieten. Festes Schuhwerk ist ratsam. Als Alternative zur kurzen Wanderung werden voraussichtlich Kutschenfahrten angeboten. Dabei könne es aber zu Wartezeiten kommen.

An der Krippe selbst erwarten die Besucher und Besucherinnen verschiedene Musikgruppen – von den Alphornbläsern bis zur Blasmusik – und ein Stadel mit dem Jesuskind, Maria und Josef, Ochs und Esel sowie Schäfchen. Hirten stehen am Feuer und stündlich wird die Verkündigung vorgelesen.

Was die Besucher und Besucherinnen an der Krippe allerdings nicht finden, sind die Verkaufsstände. Diese befinden sich am Anfang des Weges, damit die besinnliche Stimmung an der Krippe nicht gestört wird.

Wie kommt man zur Lebenden Krippe in Kaufbeuren?

Um zum Weg zu gelangen, müssen Interessierte von der Füssener Straße am südlichen Ortsausgang abbiegen und unter der Bahnunterführung hindurch. Von dort aus sind es nur noch wenige Meter bis zu den Verkaufsständen. Das Auto sollte allerdings vorher abgestellt werden. Beim Anwesen Götzfried bestehen keine Parkmöglichkeiten.