Junge Leichtathletinnen des TV Kaufbeuren zeigen Potenzial

12.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Im Rahmen der schwäbischen Langstaffelmeisterschaften fand die Bahneröffnung in Schwabmünchen statt. Über 400 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, bei durchwachsenem, aber zumindest trockenem Wetter in die Freiluftsaison zu starten. Auch der Nachwuchs des TV Kaufbeuren war dabei.

U14 des TVK gewinnt Staffel

Einen vielversprechenden Beginn in den spannenden Wettkampftag machten Reena Markthaler, Paulina Deli, Valentina Glöckner und Mila Kasper in der U14 bei der 4x75 Meter-Staffel. Mit einer Zeit von 42,77 Sekunden gewannen das Quartett den Lauf unter insgesamt vier Zeitläufen mit großem Vorsprung – im Vergleich aller Zeitläufe musste es sich dennoch knapp geschlagen geben und belegte den dritten Platz. In ihren ersten Sprint-Einzelrennen über 75m erzielten Valentina Glöckner (11,28 Sek./3.) und Mila Kasper (11,58 Sek./10.) ansprechende Leistungen. Beim Wurf mit dem 200 Gramm-Ball erreichte Mila Kasper zudem mit einer Weite von 28m den vierten Rang.

Auch die U12-Mädchen siegen

Bei den 4x50m-Staffeln der U12 hatte der TV Kaufbeuren nach langer Zeit wieder eine männliche Staffel am Start. Jakob Nocker, Jakob Eller, Felix Müller und Anton Michler freuten sich mit einer Zeit von 33,33 Sekunden über den dritten Platz. Auch in den Disziplinen 50m-Sprint und Ballwurf erzielten die Buben ordentliche Leistungen. Hochmotiviert startete die weibliche Kaufbeurer U12-Staffel mit Luisa Hoisl, Ida Klobe, Sophie Hartmann und Klara Kreuzer über die 4x50m. Von Beginn an dominierten die Mädchen den Lauf und jubelten am Ende mit einer hervorragenden Zeit von 30,62 Sekunden über einen deutlichen Sieg.

Großer Auftritt von Sophie Hartmann und Klara Kreuzer

Ihre herausragende Form bewiesen die Mädchen zudem beim Einzelstart im 50m-Sprint. Kreuzer siegte mit persönlicher Bestzeit in 7,92 Sekunden, dicht gefolgt von Sophie Hartmann (7,95/2.) Beim abschließenden 800m-Lauf zeigten die beiden Mädchen ebenfalls ihre Dominanz und ließen die Konkurrenz weit hinter sich. Diesmal siegte Hartmann in 2:52,85 Minuten vor Kreuzer (2:55,08). Ida Klobe (3:10,93) und Leo Markthaler (3:03,28) liefen in ihren AK ebenfalls auf einen hervorragenden zweiten Platz, Anton Michler beendete den Lauf (3:04,73.) mit dem vierten Rang.