Leinauer Hang in Kaufbeuren: Roden, um zu erhalten

Sträucher und Bäume am Leinauer Hang mussten weichen, um den dort heimischen seltenen Pflanzen- und Tierarten den Lebensraum zu erhalten. Was das bedeutet.

05.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Überrascht war eine AZ- Leserin, als sie entdeckt hat, dass ein Stück des Leinauer Hangs gerodet worden ist. An der betreffenden Stelle sei ein Schild aufgestellt worden, dass diese Rodung mit der Umweltbehörde abgestimmt sei und sie als Ausgleichsfläche dienen solle, schreibt sie unserer Redaktion.

Firma Dobler stellt Schild auf

Auf dem von der Firma Dobler angebrachten Schild entlang des Fuß- und Radwegs steht, dass das Grundstück naturschutzfachlich aufgewertet werde. Dies beinhalte Rodungsarbeiten, die mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden seien.

Begriff Rodung unglücklich gewählt

Den Begriff der Rodung findet Tobias Müller, Pressesprecher der Stadt Kaufbeuren sehr unglücklich gewählt, da er Passanten einen negativen Eindruck vermittle, teilt er auf Anfrage mit. Das sei aber nicht der Fall. Auf dem Hanggrundstück befänden sich artenreiche Wiesen und Magerrasen. Diese Lebensräume seien typisch für die steilen Wertachleiten im Stadtgebiet von Kaufbeuren und seien beispielsweise auch an der Alten Poststraße zu finden.

Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen

Es handele sich hierbei um Lebensräume zahlreicher selten gewordener Pflanzen- und Tierarten, die auf eine regelmäßige Pflege angewiesen seien. Aus diesem Grund werde ein Großteil der Flächen einmal im Jahr, meist im Hochsommer, gemäht. Bleibe diese lebensraumerhaltende Pflege aus, breiteten sich zunächst verschiedene Gräser und Hochstauden, in der Folge dann auch Sträucher und andere Gehölze aus. Diese Entwicklung sei laut Müller auf den betroffenen Flächen gut zu beobachten gewesen.

Ziel: artenreiche Säume und Magerrasen

Ziel des von einem Planungsbüros erarbeitetes Entwicklungskonzepts sei nun die Wiederherstellung artenreicher Säume und Magerrasen im Bereich bereits stark verbuschter Teilflächen des Hangs. Dabei sollen aber auch ausreichend Baum- und Strauchgruppen erhalten werden, die Lebensräume für verschiedene Vogelarten darstellen. Damit die Flächen überhaupt wieder gepflegt werden könnten, sei in einem ersten Schritt jedoch ein Zurückdrängen der Sträucher erforderlich gewesen, so Müller. Die Firma Dobler habe diese Ziele in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde umgesetzt.