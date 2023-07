Leistungstest vor der Sommerpause - Jugendturnier bei der SpVgg Kaufbeuren

Auch die SpVgg Kaufbeuren veranstaltet ein großes Jugend-Fußballturnier. Am Freitag geht es im Haken los. Dabei sollen sich Jugendteams aus ähnlichen Klassen messen und Spaß haben.

Der Frühsommer ist traditionell auch Turnierzeit, und zwar im Fußball. Einerseits gibt es die eher spaßigen Veranstaltungen wie in Eggenthal oder Oberostendorf, andererseits die für die Jugend. Und nach dem SVO Germaringen und dem BSK Neugablonz richtet nun auch die SpVgg Kaufbeuren ein großes Jugendturnier aus. „Das Turnier ist leistungsorientiert und gilt für viele als letzter Leistungstest vor der Sommerpause“, erklärt Levent Karaaslan, Jugend-Abteilungsleiter der SVK.

52 Mannschaften aus fünf Altersklassen

Insgesamt 52 Mannschaften werden vom 21. Juli bis zum 23. Juli im Sportpark Haken antreten. „Das Turnier wird in den Altersklassen F-, E-, D-, C- und B-Junioren mit den neuen Jahrgängen der Saison 23/24 ausgeführt. Es wird ganz klassisch in zwei Gruppen mit Finalspielen gespielt“, erläutert Karaaslan. Zehn oder zwölf Teams sind in den einzelnen Turnieren dabei. Die SVK stellt überall zwei Mannschaften – dabei hat sie sogar Spieler für mehr Teams. „Wir könnten im Kleinfeldbereich sogar ein drittes oder viertes Team mitspielen lassen. Aber wir wollen eine Vielfalt an Mannschaften haben“, sagt Levent Karaaslan. Zumal viele Vereine schon im vergangenen Jahr dabei gewesen waren. „Die Teams kommen aus unterschiedlichen Regionen. Oberbayern, Schwaben, Baden Württemberg und natürlich aus dem Allgäu.“

Bezirksoberliga bis Bayernliga

Außerdem sei das Turnier eben leistungsorientiert: So mischen die Bezirksoberligisten SV Heimstetten, FC Wacker München und FC Sonthofen sowie die Regionalligisten oder Bayerligaligisten wie TSV Kottern, FC Memmingen, TSV Milbertshofen oder der FV Ravensburg mit, erläutert Karaaslan. Damit entscheide sich die SVK bewusst gegen ein „internationales“ Turnier oder eines mit Teams aus Nachwuchsleistungszentren (NLZ).

Keine Nachwuchsleistungszentren dabei

Das habe mehrere Gründe: „Wir spielen mit unseren Junioren-Mannschaften immer wieder in Testspielen gegen NLZ-Mannschaften. Dafür brauchen wir nicht unbedingt solch ein Turnier veranstalten“, erklärt der Jugend-Abteilungsleiter. Denn in einem Turnier sei der Leistungsgedanken mit solchen Teams nur bedingt gegeben: „Meiner Meinung nach ist es für die Entwicklung und die Moral der Spieler nicht zielführend, wenn sie ein Spiel nach dem anderen verlieren.“ Und obendrein habe das auch finanzielle Aspekte, sagt Karaaslan: „Die Voraussetzung, das eine NLZ-Mannschaft zu einem Turnier kommt, lassen sich die Vereine gut bezahlen – zum Teil mit der Unterbringung und Verkostung der Mannschaft.“ Und das wiederum konterkariere ein Motiv für ein Jugendturnier: „Der finanzielle Gesichtspunkt ist natürlich nicht unerheblich. Jeder Verein kämpf um jeden einzelnen Cent. Die Fixkosten sind gestiegen und alles teurer geworden. Für uns als Verein ist so ein Turnier also eine mögliche Einnahmequelle, denn der Erlös geht direkt in die Jugendarbeit. Wir wollen unseren Spielern ja auch was bieten.“

Die SVK-Jugend organisiert mit

Und schließlich sollte der Nutzen für die Kinder und Mitglieder und nicht die Außendarstellung im Fokus stehen. Weshalb wiederum ein ganzes „Organisationsteam der Jugend“ das Turnier veranstaltet. Das geht am Freitag mit den E- und F-Junioren im Haken los, am Samstag folgen die D-Jugend am Vormittag und die C-Jugend am Nachmittag, ehe am Sonntag das Abschlussturnier mit den B-Junioren stattfindet. Die Sparkasse Kaufbeuren hat dafür die Schirmherrschaft übernommen – und Karaaslan die Vorfreude: „In erster Linie geht es darum, unseren Spielern etwas zu bieten – ein hochklassiges Turnier, in dem sie sich mit starken Gegnern messen können – und das vor der Haustür.“