Das Leitungswasser in Kaufbeuren wird ab Januar teurer - So viel kostet es ab 2023

Die Stadt Kaufbeuren erhöht zum ersten Mal seit 2002 den Wasserpreis. Was die Gründe sind und wie viel beispielsweise eine vierköpfige Familie künftig zahlt.

13.11.2022 | Stand: 18:18 Uhr

Für das Wasser aus dem Wasserhahn müssen die etwa 45.000 Bürgerinnen und Bürger von Kaufbeuren künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt erhöht zum Jahreswechsel die Verbrauchs- und Grundgebühren sowie die Herstellungsbeiträge. Zum letzten Mal wurde das kostbare Nass in der Stadt vor über 20 Jahren teurer, informierte Caroline Moser, Leiterin des Städtischen Wasserwerks, in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses. Das Gremium empfiehlt dem Stadtrat, der neuen Beitrags- und Gebührensatzung zuzustimmen, die bis Ende 2025 gelten soll.

