Lernen fördern, Lücken schließen - Hilfe für Schüler

Fachnachmittage sollen Schülerinnen am Marien-Gymnasium Kaufbeuren nach der langen Zeit des Homeschooling helfen, wieder in einen normalen Lernalltag zurückzufinden.

08.12.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Seit den Herbstferien läuft am Marien-Gymnasium Kaufbeuren ein Förderprogramm für Schülerinnen der fünften bis zehnten Klassen. Diese Fachnachmittage sind aus der Sommerschule der ersten und letzten Ferienwoche im Sommer 2021 hervorgegangen. „Viele Kinder und Jugendliche waren in den vergangenen Monaten beim Lernen zuhause auf sich allein gestellt und taten sich individuell mit dem Lernen schwer“, erklärt Schulleiterin Christine Frank. Durch die Kontaktbeschränkungen blieben auch soziale Erfahrungen oft auf ein Minimum reduziert, sodass auch in diesem Bereich ein großer Nachholbedarf bestehe.

Positive Erfahrung mit der Sommerschule

„Bei den Fachnachmittagen geht es darum, den Schülerinnen nach der langen Schulschließung zu helfen, wieder gut in einen normalen Schulalltag zu finden“, erläutert Frank. Nach den positiven Erfahrungen mit der Sommerschule suchte man nach einer Fortsetzung dieser Fördermaßnahme und fand sie in den Fachnachmittagen. „Wir wollen den Mädchen Möglichkeiten und Wege aufzeigen, wie sich Lernlücken schließen lassen. Wir wollen Lernen fördern und die Freude am gemeinsamen Lernen.“ Die Teilnahme sei freiwillig.

Sechs Freitage werden zu Fachnachmittagen

An sechs Freitagen zwischen den Herbst- und den Weihnachtsferien bietet das Marien-Gymnasium in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen (Latein, Französisch und Englisch) am Nachmittag zusätzliche Übungsstunden an. Jedes der Fächer richtet sich dabei in einem rollierenden Verfahren an zwei bis drei Jahrgangsstufen. So steht für die unterschiedlichen Klassen jeweils ein Fach pro Freitag im Mittelpunkt, daher der Name Fachnachmittage. Meist korreliert der Fachnachmittag mit der Schulaufgabe, die für die Jahrgangsstufe in der Folgewoche ansteht. So bietet sich den Schülerinnen am Fachnachmittag die Möglichkeit, in einer Kleingruppe grundlegende Inhalte zu wiederholen und sich gezielt auf die Schulaufgabe vorzubereiten.

Die einen lehren, die anderen lernen

Die angebotenen Aufgaben richten sich auch an leistungsstarke Schülerinnen, die ihr Wissen weiter festigen möchten. Eine gemeinsame Pause mit Keksen und Tee, dazu ein munterer und fröhlicher Austausch untereinander versüßen das Lernen. Frank musste ihr Kollegium nicht lange von der Notwendigkeit und dem Nutzen des Förderprogramms überzeugen. Die Lehrkräfte der betroffenen Hauptfächer zeigten sich sofort bereit, Übungsmaterialien zu erstellen. Viele von ihnen legen auch am Freitag nach dem offiziellen Schulschluss noch eine zusätzliche Schicht – freiwillig und ohne finanziellen Ausgleich – ein, um mit den Schülerinnen zu arbeiten und zu üben. Unterstützt werden die Lehrkräfte des Marien-Gymnasiums durch vier Lehramtsstudenten der Universität Augsburg, die bereits bei der Sommerschule viel Erfahrung sammelten und auch bei den Mädchen gut ankommen.

Bislang positive Resonanz

Bisher werden die Fachnachmittage von den Schülerinnen sehr gut angenommen. An den ersten Übungseinheiten blieben jeweils rund 30 bis 40 Prozent der Schülerinnen, deren Klassenstufe eingeladen wurde, am Freitagnachmittag bis 15 Uhr an der Schule. Auch die Eltern schätzen das zusätzliche Engagement der Schule für ihre Kinder sehr, wie Frank berichtet.

