Leserfotos, Knallgäuer, AZ-Krapfen: So feiert die Allgäuer Zeitung in Kaufbeuren Fasching

Schon wieder kein Fasching in Kaufbeuren und im Ostallgäu wegen Corona? Nicht mit uns. Wir suchen Ihre besten Fotos.

Traurige Zeiten für die Narren. Auch in diesem Jahr fallen Faschingszüge und Rathausstürme aus, große Partys wird es nicht geben. Corona legt seinen grauen Schleier über den Frohsinn, der doch eigentlich jetzt wieder langsam Fahrt aufnehmen würde. Nicht mal Luftschlangen dürfen gemeinsam daheim oder bei der Arbeit durch den Raum gepustet werden – Aerosolalarm! Was bleibt: Die Hoffnung auf bessere Zeiten, denn irgendwann werden die Narren in Kaufbeuren und im Ostallgäu wieder aus ihren Löchern kommen und Corona endgültig verabschieden. Bis dahin sorgt unsere Redaktion für gute Laune.

Fasching in Kaufbeuren ohne Knallgäuer? Gibt's nicht!

Bereits jetzt ist der traditionsreiche Knallgäuer in Arbeit, der satirische Blick auf die wirklich wichtigen Themen in Stadt und Landkreis. Die Irseer Bäckerei Koneberg tüftelt bereits an einem ganz speziellen und unverkäuflichen AZ-Krapfen, der den Gaumen in nicht gekannter Weise schmeicheln wird.

An Weiberfasching gibt es AZ-Krapfen in Kaufbeuren kostenfrei

Das Gebäck und den Knallgäuer verteilt die Redaktion kostenfrei an Weiberfasching, dem Marktdonnerstag, 24. Februar, vormittags in der Kaufbeurer Sparkassen-Passage.

Schicken Sie uns Fotos und Rezepte

Zuvor wünschen wir uns von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, alte und neue Fotos vom Fasching, von Partys und Festzügen vor Corona, als man die närrische Zeit noch so betiteln konnte. Bitte schreiben Sie ein paar Zeilen zu den Bildern, nennen Sie Ihren Namen und die Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Und nicht vergessen: Vermerken Sie den Fotografenhinweis und klären Sie, ob eine Veröffentlichung möglich ist.

Außerdem lassen Sie uns bitte ihr liebstes Krapfenrezept zukommen. Wie mögen Sie das Gebäck? Mit Puderzucker oder Glasur? Mit Marmeladenfüllung oder Creme? Sie haben ein Foto, wie der Gatte herzhaft in den Hefeteig-Rundling beißt? Her damit. Auch hier gilt: Der Gatte sollte mit einer Veröffentlichung einverstanden sein, ein paar erklärende Zeiten, Name und Telefonnummer nicht vergessen.

Das Ganze hätten wir am liebsten und ganz einfach hier per E-Mail.

Oder per Post an Allgäuer Zeitung, Redaktion, Josef-Landes-Straße 38 (Buroncenter), 87600 Kaufbeuren.