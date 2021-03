Auf dem Gelände des Reiterhofs am Ortsrand von Oberbeuren sollen Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Die Vorentscheidung im städtischen Bauausschuss ist gefallen. Warum das Bauleitverfahren so aufwendig ist.

12.03.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Die Bauleitplanung für das umstrittene Baugebiet am südwestlichen Ortsrand von Oberbeuren hat eine weitere entscheidende Hürde genommen. In seiner jüngsten Sitzung sprach sich der städtische Bauausschuss nach der öffentlichen Auslegung für die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes aus. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat in seiner Sitzung Ende März. Danach könnten die Bagger anrollen (einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier).