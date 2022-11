Letzter Funke hat gefehlt

Kaufbeurer Bezirksoberliga-Basketballer kassieren erste Saisonpleite mit 51:59 beim TV Augsburg II. Jetzt wartet das Gipfeltreffen.

15.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach vier Siegen in Serie zum Saisonstart hat die DJK Kaufbeuren ihre erste Niederlage kassiert. Im Spitzenspiel beim Tabellendritten TV Augsburg II unterlag der Bezirksoberligist in einer äußerst zerfahrenen Begegnung mit 51:59 (25:28). „Es hört sich lapidar an, aber das war einfach nicht unser Tag“, fasste DJK-Trainer Isidoro Peronace die erste Saisonpleite anschließend knapp zusammen. Zu viele individuelle Fehler, wenig Wurfglück, Probleme mit dem harten Spiel des Gegners und ausnahmsweise auch ein überfordertes Schiedsrichter-Duo hätten den Ausschlag gegeben. „Außerdem war die Stimmung im Team anders als in den Spielen bisher, da hat der letzte Funke gefehlt.“ Damit muss die DJK die Tabellenführung erneut an die noch ungeschlagene BG Illertal abgeben, bevor es am kommenden Samstag zum Gipfeltreffen in Kaufbeuren kommt.

Die Dreier fallen nicht

Die Augsburger zeigten von Beginn an, warum mit ihnen im Kampf um die vorderen Plätze zu rechnen ist. Mit ihrem aggressiven Spiel beeindruckten sie die Gäste aus Kaufbeuren, die zwar spielerische Vorteile hatten, aber mit der körperbetonten Gangart des TVA anfangs nicht zurechtkamen. Zudem wollten die Würfe aus der Distanz so überhaupt nicht fallen und auch am gegnerischen Korb vergaben die DJK’ler reihenweise einfache Punkte. Nach dem ersten Viertel waren sie mit 16:17 dennoch dran, zur Halbzeit war der Rückstand mit 25:28 ebenfalls überschaubar.

Nur Center Max Beinhofer in Normalform

Doch auch alles Sammeln und gegenseitiges Pushen in der Pause machte es nicht besser aus Sicht der Kaufbeurer im zweiten Durchgang. Normalform erreichte in diesem zerfahrenen Spiel nur Center Max Beinhofer. Mit 16 Zählern war er erneut bester Werfer und der einzige DJK-Akteur, der zweistellig punkten konnte, was die schwache Vorstellung und Ausbeute in der Offensive deutlich belegt. „Defensiv war das wieder eine durchaus ordentliche Leistung, wenn du den Gegner unter 60 Punkte hältst“, sagte Peronace. „Aber selbst nur auf 51 Punkte zu kommen, ist in der Bezirksoberliga schlicht und ergreifend zu wenig.“

Spielmacher muss vom Parkett

Überragender Mann auf dem Parkett mit 29 Punkten war der Augsburgs Center Jochen Konnerth, den die Kaufbeurer zu kaum einer Phase in den Griff bekamen. So verschaffte sich der TVA nach dem dritten Viertel ein 43:36-Polster und gab diesen Vorsprung im Schlussabschnitt nicht mehr ab. Auch die zweifelhafte Disqualifikation von DJK-Spielmacher Alex Susock durch die beiden Schiedsrichter, die einen äußerst unsicheren Eindruck hinterließen und das harte Vorgehen beider Teams dadurch über weite Strecken gewähren ließen, tat ihr Übriges: Die Kaufbeurer konnte trotz aller verzweifelten Bemühungen den Anschluss nicht mehr herstellen.

Zu statisch im Angriff

Die 51:59-Auswärtsniederlage schätzte Coach Peronace als folgerichtig ein: „Wir müssen weiterhin mehr Bewegung in unser Spiel reinbringen. Das ist alles zu statisch im Angriff, wir nehmen zu viele schwierige Würfe von außen, die wir obendrein nicht treffen. Das ist gegen so ein Topteam leider nicht genug.“ Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Beinhofer (16), Smith, Susock, Titz (je 7), Özer, Taltakaev (je 6), Dressler (2), Bayar, Kaczmarek, Kohn.

Der Favorit kommt nach Kaufbeuren

Am kommenden Samstag, 19. November, kommt es dann zum Topspiel in der Kaufbeurer Schelmenhof-Halle, wenn Tabellenführer BG Illertal zu Gast ist – die Partie startet um 19.30 Uhr. Das Spitzenteam – beheimatet in Vöhringen bei Neu-Ulm – hat sich als Aufsteiger nochmals umfangreich verstärkt und gilt als Topfavorit auf Meistertitel und Aufstieg. „Das wird auch zuhause eine ganz schwierige Aufgabe für uns, sie haben bisher alles weggeballert“, berichtet Peronace. Dennoch können seine Schützlinge in dieser Partie einiges wieder geraderücken. „Unsere Motivation wird nach der Niederlage gegen Augsburg nur noch höher sein. Wir werden es den favorisierten Illertalern jedenfalls maximal schwer machen.“