Levin Saveur ist Viertbester über 3000 Meter im Freistaat

Zwei Jungen des TV Kaufbeuren sind bei den südbayerischen und bayerischen Hallen-Meisterschaften am Start. Daniel Blana und Levin Saveur mit persönlichen Bestwerten.

04.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Auch die bayerischen Leichtathleten sind nach langer Pause endlich wieder in eine Hallen-Saison gestartet. So standen für einige Athleten des TV Kaufbeuren die südbayerischen Meisterschaften in der Münchener Werner-von-Linde-Halle an.

Nach 60 Metern Qualifikation geschafft

Der TVK wurde am ersten Wettkampftag von den beiden Jugendlichen Daniel Blana und Levin Saveur vertreten. Blana ging erstmals in der Altersklasse U18 über 60 Meter an den Start. Er konnte seine bestehende persönliche Bestzeit im Vorlauf deutlich auf 7,68 Sekunden verbessern. Diese Zeit reichte zwar nicht ganz für die Teilnahme am Endlauf, jedoch unterbot Blana damit bereits im ersten Sprint der Saison die U18-Qualifikationsnorm für die bayerischen Hallen-Meisterschaften, die kurz darauf wiederum in München stattfanden.

800 Meter-Rennen als Warm up

Levin Saveur, sonst auf den längeren Mittelstrecken zuhause, nutzte das Angebot eines 800 Meter-Rennens in der Altersklasse U16 lediglich als Tempotraining. Trotz nicht ganz optimalem Start und anschließendem Gerangel in der ersten Kurve der kurzen 200 Meter-Tartanrunde gelang ihm eine Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit auf 2:21,16 Minuten. Das bedeutete am Ende Platz vier.

Zur Premiere in den B-Lauf

Für beide TVK-Leichtathleten ging es dann Tage später erneut in den Münchener Olympiapark, in dem die bayerischen Landes-Meisterschaften stattfanden. Daniel Blana durfte dort dank seiner erst kurz zuvor erzielten Qualifikationsleistung nochmals im 60 Meter-Sprint an den Start, in dem er seine persönliche Bestzeit aus der Vorwoche im Vorlauf nochmals um zwei Hundertstel auf 7,66 Sekunden verbessern konnte. Dies bedeutete in Blanas erster U18-Saison bereits die Teilnahme am B-Endlauf der Hallen-Landesmeisterschaften und lässt auf weitere gute Leistungen in der Hauptsaison hoffen.

Neue Bestzeit für Levin Saveur

Später am Abend stand dann Levin Saveur in der Altersklasse U16 über 3000 Meter an der Startlinie. In einem sehr schnellen Rennen ging er von Anfang an vorne mit und konnte am Ende seine Bestzeit aus dem Vorjahr mit 9:55,07 Minuten und Platz vier bestätigen.

Lesen Sie auch

Leichtathletik So schaffte die TG Grünten den Sprung in Bayerns Leichtathletik-Elite

Die kommenden Wochen werden nun intensiv von den TVK-Athleten genutzt, um sich auf weitere Wettkämpfe vorzubereiten. Denn bereits am 13. Februar steht mit der „Munich Indoor“ der nächste Test auf dem Programm.