Verheerendes Erdbeben: Türken in Kaufbeuren helfen einfach immer weiter

Das Erdbeben in ihrer Heimat erschüttert die Mitglieder im türkisch-islamischen Kulturverein. Ihre Unterstützung reißt auch vier Wochen später nicht ab.

08.03.2023 | Stand: 18:25 Uhr

Türkei. Syrien. Das verheerende Erdbeben vor vier Wochen hat sich nicht an Grenzen gehalten. „Wir wollen den Menschen helfen, egal in welchem Land“, sagt Osman Öztürk. Der Vorsitzende des türkisch-islamischen Kulturvereins in Kaufbeuren und seine vielen Helferinnen und Helfer haben gerade wieder gut zu tun. Am Wochenende gibt es die nächste Aktion. Bei einer „Kermes“, einer Benefiz-Feier, im Hof der Ditib-Moschee in der Danziger Straße in Kaufbeuren sollen weitere Spendengelder für die Opfer des Erdbebens gesammelt werden.

Die Erschütterungen haben eine Region von der Größe Bayerns und Baden-Württembergs im türkisch-syrischen Grenzgebiet zerstört, mehr als 50.000 Tote werden gezählt. Noch immer sind unzählige Menschen vermisst, Millionen obdachlos. Allein in der Türkei gibt es elf annähernd komplett zerstörte Großstädte. Die Angst vor weiteren Beben geht um. „Fast jeder hier kennt Opfer im Erdbebengebiet, viele haben Angehörige verloren“, erzählt Öztürk. Es ist die vorläufige Bilanz einer Katastrophe mit ihren noch gar nicht absehbaren menschlichen, gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen, aber es ist auch die Bilanz einer großen Unterstützung aus Deutschland.

Die Hilfe in den islamischen Gemeinden in Bayern lief bereits am Tag nach dem Erdbeben an – auch unter den 200 Mitgliedern und ihrem großen Bekanntenkreis in Kaufbeuren. 70.000 Euro seien auf diese Weise bisher über Spendensammlungen, verkaufte Lahmacun und anderes Essen zusammengekommen, berichtet Öztürk. Die Religion und Nationalität der Helfer hätten dabei keine Rolle gespielt. „Die Menschen sind einfach vorbeigekommen und haben gespendet.“

Auch der Imam der Gemeinde, Abdulbasit Inan (33), hat 1000 Euro als Spende von seinem Gehalt abgezweigt, wie er erzählt. „Der Imam ist ja nicht nur der Vorsteher einer Moschee“, sagt er. Er sei auch Vorbild einer Gemeinde. „Wer gibt, hat erst mal ein Minus im Geldbeutel“, sagt der junge Vorbeter, „dann aber ein großes Plus im Leben.“ Viele Mitglieder des Kulturvereins sind ihm in dieser Auffassung gefolgt.

Die Menschen sitzen in der Türkei und in Syrien auf den Trümmern ihrer Existenz Bild: Bernat Armangue

Ein großer Teil des Geldes sei über den türkischen Moscheen-Verband in Deutschland, Ditib, in die Erdbebenregion weitergeleitet worden, wo die Verteilung organisiert wird, sagt Öztürk. „Wir verlassen uns darauf, dass die Hilfe die Opfer erreicht“, sagt er. „Das könnten wir von hier aus ja gar nicht organisieren.“ Viele Dörfer im Südosten der Türkei seien schon unter normalen Bedingungen schwer zu erreichen. Jetzt aber sind die Straßen zerstört, Trümmer blockieren die Wege. Noch schwieriger sei es in Nordsyrien. Es seien aber auch Generatoren in Bayern angeschafft und mit einem Lastwagen auf dem Weg zu Bedürftigen und Obdachlosen gebracht worden. „Es ist kalt dort“, sagt Öztürk. „Die Menschen brauchen Energie, können nicht länger in Autos und Zelten schlafen.“ Stolz ist die Gemeinde, dass vom gespendeten Geld in der Türkei bereits ein Wohncontainer für eine Familie beschafft worden ist. Nach und nach entstehen laut Öztürk in der betroffenen Region provisorische Containersiedlungen. In den Dörfern und Städten wird der Schutt weggeräumt, unter dem noch Verschüttete vermutet werden. Am anderen Ende der früheren Ortschaften beginnt bereits so etwas wie der Wiederaufbau.

Die Hilfskampagne für die Erdbebenopfer geht am Wochenende mit der „Kermes“ an der Moschee in der Danziger Straße in Kaufbeuren weiter. Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, gibt es Spezialitäten im Zelt. Erlöse und Spenden sind für die Opfer gedacht. „Alle sind eingeladen“, sagt Öztürk. „Wir sind ein offenes Haus.“