Lichter gegen das Vergessen in Irsee entzündet

Bei der Veranstaltung „Lichter gegen das Vergessen“ wird die „Gedenkstätte Prosektur“ wieder eröffnet. Redner fordern die Menschen auf, auch heute „wachsam“ zu sein.

02.11.2023 | Stand: 17:14 Uhr

Seit 13 Jahren kommen auf Initiative des Journalisten und Schriftstellers Robert Domes („Nebel im August“) an Allerheiligen Menschen aus der Umgebung und Angehörige auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof Irsee zusammen, um den Opfern der NS-Krankenmorde in Irsee zu gedenken. Auch am diesjährigen ersten November erinnerten wieder Menschen aller Altersgruppen mit dem Aufstellen von Lichtern an die über tausend, unter nationalsozialistischer Herrschaft in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee ermordeten Patienten.

Wesentlicher Bestandteil der vom schwäbischen Bildungszenttrum unter der Leitung von Dr. Stefan Raueiser und vom Bildungswerk des Bezirkstags organisierten Veranstaltung war in diesem Jahr die Wiedereröffnung der „Gedenkstätte Prosektur“. Diese war aufgrund von Sanierungsarbeiten lange nicht öffentlich zugänglich. Mitglieder des Bayerischen Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener (BayPE) nahmen teil, um ein Zeichen gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Krankheiten und Beeinträchtigungen zu setzen.

Die "Gedenkstätte Prosektur" wurde saniert und wieder eröffnet. Bild: Mathias Wild

Auch Gäste aus Marzabotto haben sich heuer schon zum zweiten Mal auf den Weg nach Irsee gemacht, um der Veranstaltung beizuwohnen. Die italienische Gemeinde wurde während des Zweiten Weltkriegs Zeuge eines Massakers durch Einheiten der SS, in dem 770 Zivilisten, darunter auch 213 Kinder unter 13 Jahren ums Leben kamen. Wichtig war der Delegation, die gemeinsame Erinnerungskultur zu stärken. Dazu überreichte sie der Gemeinde Irsee „Tropfen der Erinnerung“ aus Ton, die schon 2016 Teil einer Installation auf dem Gelände des Anstaltsfriedhofs waren. Valentina Cuppi, die Bürgermeisterin Marzobottos, bedankte sich im Namen ihrer Gemeinde für das Gewicht, dass man ihrem Anliegen gebe. Das zeuge von großem Respekt.

Schreckliche Verbrechen

Es sei wichtig, sich „über den Gräbern die Hand zu reichen“, sagte Bezirkstags-Vizepräsidentin Barbara Holzmann. Sie äußerte sich zu den schrecklichen Verbrechen, die vor 78 Jahren in der Anstalt Irsee verübt worden waren. „Ärztliche Willkür, pflegerische Vernachlässigung und politische Verfolgung“ – unter diesen Schlagworten fasste sie die Verbrechen zusammen, sah allerdings auch bei „gleichgültigen Nachbarn“ und Menschen, die die Taten in ihrem Umfeld relativiert hatten, eine Verantwortung. Auch auf aktuelles Geschehen ging Holzmann ein und verurteilte die ansteigende gesellschaftliche Intoleranz scharf. Parolen wie „Abschieben schafft Wohnraum“, die vor allem im Wahlkampf öfter auf Plakaten zu finden gewesen seien, zeigten Empathielosigkeit, die man nicht hinnehmen dürfe. Angriffen auf demokratische Werte müsse man sich als demokratische Gesellschaft entgegenstellen, so ihre Forderung.

Aufruf, für Menschenrechte einzutreten

Andreas Lieb, Bürgermeister der Gemeinde Irsee, teilte diese Auffassung. Auch er rief dazu auf, für Menschenrechte einzutreten, und „wachsam“ zu sein, damit sich diese Kapitel der Geschichte nicht wiederholten. Um so wichtiger sei es, dass auch das Wissen um Ereignisse, die schon länger zurückliegen, Eindruck hinterlasse. Nach der Sanierung der „Prosektur“ im Rahmen des neu entwickelten Konzepts „Anstalt Irsee: informieren - gedenken - bilden“ vermittelt die Erinnerungsstätte in der ehemaligen „Prosektur“ ein „ganz persönliches, fast körperliches“ Erinnern, wie es Valentina Cuppi ausdrückte. Auch die Anstrengungen, die rund um das Gelände unternommen worden waren und Besucher umfassend informierten, ernteten das Lob der Bürgermeisterin. Übersetzt wurden die Reden der italienischen Gäste von Katharina von Cranach.