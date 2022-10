In Friesenried gibt es 2022 wieder einen Lichterweg

Zur Adventszeit soll es 2022 in Friesenried im Ostallgäu wieder den Lichterweg geben. Ein Stadl wird dabei zum Begegnungsort.

26.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Erneut soll es in diesem Jahr einen adventlichen Lichterweg in Friesenried geben. „Ganz viele Menschen schmücken einen Spazierweg weihnachtlich und lassen ihn erleuchten“, erklären die Veranstalter in einer Mitteilung. Auf dem Fahrradweg zwischen Friesenried und Salenwang erstrahlen dann täglich zwischen 17 bis 23 Uhr rund 230 selbst gebastelte Lichter, die an beleuchtete Schneekugeln erinnern.

„Das Ziel ist es, sich fünf Wochen gegenseitig Freude zu bereiten und on top noch Spenden für die Sternstunden zu sammeln. Alle sind dazu eingeladen, einen kleinen Teil beizutragen, damit der Weg weihnachtlich aufleuchtet und eine besinnliche Stimmung aufkommt“, so die Initiatoren.

Lichterweg in Friesenried leuchtet vom ersten Adventssonntag bis zum 6. Januar

Vom ersten Adventssonntag bis zum Feiertag Heilig-Drei-König am 6. Januar soll der Weg leuchten. Landwirte aus der Umgebung stellen die Pfähle zur Verfügung, die weitere Unterstützer entlang des Weges in den Boden schlagen wollen. Im Dorfladen Friesenried können ab Mittwoch, 26. Oktober, die vorbereiteten Lichter-Bausätze erworben werden. Diese beinhalten eine Anleitung, eine LED-Lichterkette mit Batterien und können individuell geschmückt und gestaltet werden. Die Lichter aus dem Vorjahr werden restauriert und ebenfalls wieder verwendet.

Am Samstag, 26. November, um 17 Uhr werden die Lichter von allen Mitwirkenden zeitgleich an die Pfähle gehängt und der Lichterweg somit eröffnet. Helfer wollen außerdem die große Tanne in der Mitte des Weges weihnachtlich schmücken. Um den Verbrauch in Grenzen zu halten, werde möglichst sparsame LED-Technik verwendet.

Am Stadl dürfen die Gäste rasten und Musiker spontan loslegen

Der private Stadl daneben, der von einer Friesenrieder Familie zur Verfügung gestellt werde, soll ebenfalls weihnachtlich dekoriert werden. Er soll als Begegnungsort dienen, hier dürfen die Gäste rasten und sich selbst verpflegen. In der Nähe innerhalb des Ortes werde auch ein Foodtruck seine Leckereien anbieten. Im Stadl dürften Musiker oder Sängerinnen, Erzählerinnen und Vorleser spontan loslegen.

Holzspenden für ein wärmendes Lagerfeuer seien ebenfalls willkommen. Am Stadl gibt es eine Spendenkasse. Alle gesammelten Spenden gehen vollständig an die Aktion „Sternstunden“. Im vergangenen Jahr sind so etwa 6200 Euro zusammengekommen.

Ab dem zweiten Advent kann im Stadl Selbstgebasteltes bei einem kleinen Basar abgegeben werden: Die Bringer versehen ihre Spende mit einer Preisempfehlung, die Käufer erwerben die Dinge durch eine Spende in die aufgestellte Box.

Organisatoren des Lichterswegs in Friesenried wollen auf Weihnachtshektik verzichten

„Auf klassische Weihnachtsmarktbuden, Toilettenanlagen und die somit verbundene Hektik wollen wir wieder verzichten“, schreiben die Organisatoren. Vor Ort gebe es nur einige wenige Parkplätze für Personen mit Einschränkungen. Alle anderen finden Parkmöglichkeiten in der Ortsmitte an der Kirche, am Gemeindehaus, am Kindergarten oder der Schule, der Weg wird ausgeschildert.

