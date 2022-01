Lichtmess: Traditionsfirma aus Kaufbeuren versorgt Kirchen mit Kerzen

Die Firma Zeller aus Kaufbeuren beliefert zum Festtag Mariä Lichtmess zahlreiche Pfarreien. Die persönlichen Kontakte und bestimmte Anforderungen spielen dabei eine zentrale Rolle.

31.01.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Schon an die 200 Jahre lang versorgt das Kerzenhaus Zeller in Kaufbeuren zahlreiche Pfarreien in der Stadt und im umliegenden Allgäu mit Kerzen für das Kirchenjahr. Geweiht werden diese seit vielen Jahrhunderten traditionell an Lichtmess, das alljährlich am 2. Februar stattfindet – genau 40 Tage nach der Geburt Jesu, wie Stadtpfarrer Bernhard Waltner erläutert. Auch die Pfarrei St. Martin bezieht seit jeher ihre Kerzen von ihrem unmittelbaren Nachbarn. „Wir sind sehr dankbar, dass wir in Kaufbeuren so einen Profi haben“, sagt Waltner.