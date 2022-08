Das Unternehmen Linara bekommt eine neue Firmenzentrale am Bavariaring an der B12 in Kaufbeuren. Das plant der Anbieter von Wintergärten am künftigen Standort.

25.08.2022 | Stand: 12:29 Uhr

Linara bekommt eine neue Firmenzentrale. Der Anbieter für Terrassendächer, Wintergärten, Fenster und Haustüren zieht bald vom Innovapark an den Bavariaring direkt an der B12. Dort investiert das Mutterhaus Solarlux in einen Neubau, für den nächste Woche der erste offizielle Spatenstich stattfindet.

