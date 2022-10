Lösbare Aufgaben in der Bezirksliga

Der SVO Germaringen und die SpVgg Kaufbeuren spielen gegen Teams aus dem unteren Bereich. Für den SVO wird dass allerdings zu einer wegweisenden Partie.

Am Sonntag empfängt der SVO Germaringen im heimischen Sportpark ab 15 Uhr den TSV Haunstetten. Beim ersten Spiel nach dem Trainerwechsel hatte das Team in Oberstdorf trotz der 3:6-Niederlage Licht und Schatten gezeigt. Löscht man die erste halbe Stunde aus den Köpfen, so zeigte der SVO anschließend Moral und gute spielerische Ansätze. Insbesondere die Phase, als Germaringen zwischenzeitlich auf 3:4 verkürzt und den Ausgleich auf dem Fuß gehabt hatte, macht Mut für das kommende Heimspiel.

Der Goalgetter fehlt

Selbstverständlich ist der Platzverweis von Peter Wahmhoff ein Wermutstropfen, denn der Angreifer war in guter Form. Haunstetten überraschte am vergangenen Spieltag mit einem 2:0-Heimsieg gegen Tabellenführer Egg und liegt derzeit fünf Punkte vor dem SVO. Da kann man schon fast von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ sprechen.

Tabellenführung verpasst

Die SpVgg Kaufbeuren war am Mittwoch nahe daran, die Tabellenführung zu übernehmen: Ein Sieg mit drei Toren Unterschied gegen Oberstdorf musste her – doch es kam anders: Nach der Führung durch Robin Conrad kassierten die SVK mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich. „Wir müssen mehr kommunizieren. Solche Fehler wie beim Gegentor können wir verhindern, wenn mehr gesprochen wird“, analysierte Trainer Mahmut Kabak. Die Oberstdorfer, die auf Spielertrainer Andy Maier verzichten mussten, waren nicht gewillt, Kaufbeuren bei seinem Unterfangen zu unterstützen. „Wir durften uns keine Fehler erlauben“, betonte aber Co-Trainer Bernd Segger und war hoch zufrieden mit seinem Team. Hauptgrund für das 1:1 war das konzentrierte und konsequente Abwehrverhalten beider Teams.

Ein Sieg für die Zuschauer

Für die SVK steht am Samstag ab 16 Uhr ein weiteres Heimspiel im Parkstadion an. Gegen den TSV Ziemetshausen (Platz 11./13 Punkte) absolvierte die SVK 1998 das letzte Punktspiel. Vorige Saison spielte der TSV noch in der Bezirksliga Nord. SVK-Sportchef Thomas Neumann fordert: „Die verlorenen Punkte müssen gegen Ziemetshausen wieder reingeholt werden, schließlich wollen unsere Zuschauer Siege.“