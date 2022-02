Lotti und Udo: Die Bäckerei Koneberg hat Legenden in Laugengebäck verewigt

Die Bäckerei Koneberg in Irsee (Ostallgäu) steht für 120 Jahre Tradition. In dem historischen Gebäude schlug die Geburtsstunde von Lotti und Udo als Snack. Nun folgt der AZ-Krapfen.

Die Schnappschildkröte Lotti ist eine Legende. Udo, der Menschenaffe aus der Urzeit, eine wissenschaftliche Sensation. Beide sind heute in Irsee sehr lebendig. Die Bäckerei Koneberg bietet die beiden Attraktionen in Form schmackhafter Backwaren an. Lotti ist ein Laugengebäck. „Die ist auch heute noch ein Renner“, sagt Volker Koneberg (52). Als Geschenk für Besucher in Irsee werde immer die Geschichte der Schildkröte vom Oggenrieder Weiher mitgeliefert, die im Jahr 2013 und auch lange danach für Furore sorgte. Und dass die Knochen von Udo, die 2016 in der nahen Hammerschmiede gefunden wurden, mehr als elf Millionen Jahre nach dessen Existenz als Snack aus Brezelteig mit würzigem Belag in der Bäckerei zu haben sind, passt zu den Konebergs. Sie fühlen sich in Irsee und Umgebung tief verwurzelt. Backwaren gibt es seit fast 120 Jahren in der Mühlstraße. Für viele Irseer ist die Bäckerei auch ein Treffpunkt.