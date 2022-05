Luka Magic gegen die Beton-Combo - Willi Dressler bilanziert die NBA-Saison

Willi Dressler vom Bezirksoberligisten DJK Kaufbeuren über die Saison in der stärksten Liga der Welt: Die Auferstehung der Big Men und ein mögliches Finale mit Deutschen.

In der Basketball-Bundesliga finden derzeit die Viertelfinalbegegnungen statt. Doch in der stärksten Liga der Welt, der NBA, stehen schon die Conference-Endspiele an: Golden State Warriors gegen Dallas Mavericks (West) und Miami Heat gegen Boston Celtics. Ein Rückblick auf die NBA-Saison und eine Prognose für den Titel gibt Willi Dressler, Kapitän des Bezirksoberligisten DJK Kaufbeuren, ab.

Welches Team floppte in der regulären Saison?

Dressler: Das ist einfach zu beantworten: Da führt kein Weg an den Los Angeles Lakers mit den verpassten Play-offs vorbei. LeBron James hat zwar mit 37 Jahren noch einmal eine starke Saison hingelegt. Aber er ist auch nicht mehr gefeit vor Verletzungen. Co-Star Anthony Davis’ Verletzungsmisere ist nach wie vor tragisch. Der Plan, das halbe Team und damit viel junges Talent zu traden, um abgehalfterte Altstars wie Russell Westbrook und Carmelo Anthony zu holen, ist gnadenlos gescheitert. Die Lakers-Saison geht als historisch negative Überraschung in die NBA-Geschichte ein.

Das Top-Team der regulären Saison?

Dressler: Auch relativ leicht zu beantworten: Die Memphis Grizzlies hat niemand auf Rang zwei in einer starken Western Conference erwartet. Unglaublich talentiertes junges Team, angeführt vom kommenden Superstar und Most Improved Player Ja Morant. Am beeindruckendsten war aber, wie sie die Phase gehändelt haben, als er länger verletzt ausfiel und sie trotzdem eine 20:5-Bilanz hingelegten. Sehr gut gecoacht, toller Team-Basketball, man spürt richtig diese grandiose Chemie in der Mannschaft – macht Spaß, den Grizzlies zuzuschauen.

Spieler-Flop der regulären Saison?

Dressler: Auch da trifft es die LA Lakers: Russell Westbrook, immerhin ehemaliger MVP und Triple-Double-Maschine, hat einfach nicht ins System gefunden und auf ganzer Linie enttäuscht. Und sein Teamkollege Anthony Davis konnte wieder einmal verletzungsbedingt nur 40 Spiele machen – und die dann häufig auch nicht bei 100 Prozent.

Top-Spieler der regulären Saison?

Dressler: Für mich ist es Sixers-Center Joel Embiid. Er hat endlich mal eine Saison halbwegs verletzungsfrei absolviert und sein ganzes Potenzial offenbart. Er ist an beiden Enden des Courts ein Ausnahmespieler und hat sein eher durchschnittliches Team zu Platz vier im Osten getragen. Auch Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo haben auf allerhöchstem Level gespielt. Diese drei heben sich vom Rest ganz klar ab. Es ist eine neuerliche große Ära der „Big Men“ in der NBA momentan. Willi Dressler kann auch Fußball: Im Stade de France bei der Fußball-EM. Bild: Willi Dressler

Überraschung in den Play-offs?

Dressler: Die Dallas Mavericks hatte man nicht unbedingt in den Conference Finals vermutet. Auch wenn sie sehr von Superstar Luka Doncic und seiner Form abhängig sind, haben sie gerade ihre Defense in den Play-offs noch mal auf ein neues Level gehoben und das Topteam der regulären Saison, die Phoenix Suns, beeindruckend eliminiert. Noch kann man sie nicht auf eine Stufe mit den Meister-Mavs von 2011 stellen, aber es geht in diese Richtung. Da wächst richtig etwas zusammen.

Wie weit schaffen es die beiden Deutschen?

Dressler: Daniel Theis (Celtics): Trotz Niederlage in Spiel 1 der Conference Finals gegen Miami glaube ich weiter an die Celtics als Finalteilnehmer aus dem Osten – wenn beide Teams vollständig antreten können, also wenn die beiden Starter Marcus Smart und Al Horford bei den Celtics wieder mitwirken. Maximilian Kleber (Mavericks): Ein „deutsches Finale“ mit Theis und Kleber wäre ein absoluter Traum und würde den zweiten deutschen NBA-Champion nach Dirk Nowitzki hervorbringen. Die Mavs sind sicherlich Außenseiter in der Serie gegen die Golden State Warriors, aber keineswegs chancenlos. Ich tippe schon allein aus Sympathie auf Dallas.

Wie sehen die Conference-Finals aus?

Dressler: Es werden hoffentlich zwei lange Serien zwischen Miami und Boston sowie Golden State und Dallas – wenn es jeweils zu einem siebten Spiel kommt, würde mich das keineswegs wundern. Auf dem Papier und mit dem Heimvorteil sind die Heat und die Warriors jeweils favorisiert. Aber gefühlt sind es die intensivsten und spektakulärsten Playoffs seit langer Zeit – und mich würde es nicht überraschen, wenn sich Boston und Dallas durchsetzen. Beide Teams haben sich in den Serien zuvor als Stehaufmännchen präsentiert, die nicht klein zu kriegen sind. Das kann auch viel Momentum und Energie auslösen. Duelle wie Jimmy Butler – der beste Spieler der Play-offs bisher – gegen Jayson Tatum und Luka Doncic gegen Steph Curry sind elektrisierend – ein Genuss für jeden Basketball-Fan.

Wer gewinnt das NBA-Finale?

Dressler: Ich wünsche mir eine Finalserie zwischen den Celtics und den Mavericks. In diesem Duell setzen sich dann aber die Celtics durch, weil sie defensiv in einer eigenen Liga unterwegs sind, die tiefere Bank haben und insgesamt mehr Talent im Kader aufweisen.

In welchem NBA-Team würden Sie gerne spielen und warum?