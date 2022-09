Lustiges Spektakel in Oberostendorf: Wagemutige Teams beim Schubkarrenrennen

Vielfältige Hindernisse warteten auf die Teams des Schubkarrenrennens in Oberostendorf. Da war Kraft genauso gefragt wie Fingerspitzengefühl.

Von Birte Mayer

13.09.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Am zweiten Septemberwochenende feiert Oberostendorf das Herbstfest des Musikvereins – mit dem traditionellen Schubkarrenrennen als krönenden Abschluss. Auch am vergangenen Sonntagnachmittag traten wagemutige Teams wieder gegeneinander an. Gewertet wurden die Originalität der selbst gestalteten Schubkarren und die Schnelligkeit, mit der die Geschicklichkeitsparcours bewältigt wurden.

