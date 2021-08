Machtübernahme der Taliban in Afghanistan: „Es gibt keine Rechte für Frauen und Kinder“

Jawad Ahmadi schildert gemeinsam mit anderen Afghanen, wie schrecklich die Lage in seiner Heimat ist. Knapp 100 Menschen zeigen sich in Kaufbeuren solidarisch.

Der 25-jährige Jawad Ahmadi hat Angst – vor allem um seine Familie und seine Freunde, aber auch um die Zukunft seines Landes. Seit der Machtübernahme der Taliban sei die Lage in Afghanistan „einfach schrecklich“. „Die Menschen sind so verzweifelt, dass sie sich sogar unter Schubladen verstecken“, sagte Ahmadi am Samstagmittag in Kaufbeuren.

Friedliche Protestaktion in Kaufbeuren

Am Obstmarkt hatten sich knapp 100 Menschen für eine Mahnwache versammelt, einige drückten mit Plakaten ihre Solidarität aus. Auf einem Poster stand etwa „Jeder hat das Recht auf ein Leben ohne Angst und Terror“, auf einem anderen „Wir bitten die internationale Gesellschaft um Hilfe“.

Jawad war einer von mehreren Afghanen, die ans Mikrofon traten, um von ihren Erlebnissen und Sorgen zu berichten. Viele erinnerten an die Zeit, als die Taliban zum ersten mal ihre Schreckensherrschaft etablierten. Die Rechte und Freiheiten, die sich die Gesellschaft jahrelang aufgebaut hat, könnten jetzt wieder verloren gehen. „Wir wollen nicht mehr 20 Jahre zurück“, sagte Ahmadi, der 2015 nach Kaufbeuren kam. „Unter den Taliban gibt es keine Rechte für Frauen und Kinder.“

Mahnwache für Menschen in Afghanistan am Obstmarkt Kaufbeuren

Schon seit Wochen flüchteten die Menschen aus den Dörfern in die Hauptstadt, suchten nach Hilfe, stattdessen fanden sie Chaos. Auch sein Onkel und viele Bekannte seien gerade in Kabul, berichtete Ahmadi.

Er selbst ist dem Schrecken in seinem Heimatland nur knapp entgangen. Fast wäre er im Juli abgeschoben worden. „Ich war einer von zweien, die bleiben durften.“ Wie es für ihn weitergeht, wisse er nicht, bisher seien die Abschiebeflüge ja nur ausgesetzt.

Eindringliche Bitte um Hilfe für Menschen in Afghanistan

Ebenso wie andere Redner bat Ahmadi eindringlich darum, die Menschen in Afghanistan vor den Taliban zu retten. „Wir brauchen Hilfe“, sagte der 25-Jährige.

Eine Stunde dauerte die friedliche Protestaktion. „Wir haben heute nicht unser Gewissen beruhigt, sondern unsere Aufmerksamkeit und Sensibilität für die Probleme und Nöte der Menschen in Afghanistan geschärft“, resümierte Günter Kamleiter vom Arbeitskreis Asyl, der die Mahnwache mit der Seebrücke Kaufbeuren organisiert hatte.