Mads Petersen kocht gerne Spaghetti Carbonara

Der Verteidiger des FC Augsburg besucht die Heilpädagogische Tagesstätte Sankt Josef in Kaufbeuren.

08.06.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Einen Fußballprofi hautnah erleben und persönliche Fragen stellen: Dieses besondere Erlebnis hatten die Kinder der Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) Sankt Josef in Kaufbeuren. Mads Pedersen, Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, zeigte sich in der Einrichtung als Star zum Anfassen.

Ein Paradebeispiel für ein Vorbild

„Vorfreude und Aufregung bei den Kindern waren bereits einige Tage vorher riesig“, erklärt Katrin Kaufmann, Leiterin der Heilpädagogische Tagesstätten der HPT. Der Besuch stand unter dem Motto „Vorbilder“. „Vorbilder sind für Kinder sehr wichtig. Zu ihnen können sie aufschauen und haben somit einen Fixpunkt, an dem sie sich orientieren können“, sagt die Leiterin der HPT. „Durch die Medien wird häufig der Eindruck vermittelt, dass jeder ohne große Anstrengung ein Star und somit ein Vorbild werden kann. Dies führt zu falschen Vorstellungen bei Kindern.“ Aus diesem Grund ist es Kaufmann und ihrem Team wichtig, den Mädchen und Jungen in ihrer Einrichtung zu vermitteln, dass man seine Ziele nur erreichen kann, wenn man auf seine Fähigkeiten vertraut, diese richtig einsetzt und hart dafür arbeitet. In dieser Hinsicht zeigte sich FCA-Profi Mads Pedersen als Paradebeispiel.

Tagesstätte als geschützter Raum

Katrin Kaufmann gab dem prominenten Gast einen Einblick in die Arbeit der Einrichtung: Die HPT ist Teil der KJF Soziale Angebote Ostallgäu-Oberland – Träger der Einrichtung ist die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg. Die HPT bietet einen geschützten und klar strukturierten Rahmen, in dem sozial-emotionale oder kognitive Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten sowie Störungen von Sprache und Motorik aufgearbeitet werden können.

Glaube an sich selbst

Kaufmann erklärte, wie wichtig es für die Kinder ist, Vorbilder im Leben zu haben. Anschließend berichtete Mads Pedersen über seinen Werdegang zum Profi. „Es war schon immer mein Traum, Profi zu werden. Natürlich gab es dabei einige Hürden, aber ich habe immer an mich geglaubt und es am Ende auch geschafft“, erklärte der Abwehrspieler des FC Augsburg. Ehrgeiz und Ausdauer sind seiner Meinung nach sehr wichtig, wenn man seine Ziele erreichen möchte.

LeBron James und Ronaldo

In einer Fragerunde zeigten die Mädchen und Jungen nicht nur Interesse an den sportlichen Aktivitäten des Fußballprofis, sondern stellten auch ganz private Fragen, die Pedersen allesamt beantwortete. Dabei erfuhren die Kinder, dass der Profi italienische Küche – ganz besonders Spaghetti Carbonara – liebt, gerne selbst kocht und seine Vorbilder Cristiano Ronaldo und Basketballer LeBron James sind. Außerdem ermutigte er die Kinder darin, nie aufzugeben und alles dafür zu tun, Ziele zu erreichen.

Schusswettbewerb mit Pedersen

Am Ende gab es ein ganz besonderes Highlight für die Kinder - sie durften in einem Schusswettbewerb gegen den Fußballprofi antreten. Selbstverständlich nahm sich Pedersen auch noch Zeit, sämtliche Autogramm- und Fotowünsche der kleinen und großen Fans zu erfüllen. „Ich möchte mich herzlich bei Mads Pedersen und dem FC Augsburg für den Besuch bedanken. Mit seiner offenen und nahbaren Art hat er uns alle beeindruckt und den Kindern ein ganz besonderes Erlebnis bereitet“, bilanziert Katrin Kaufmann.