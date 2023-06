Märchenhaftes neues Stück der Kulturwerkstatt Kaufbeuren

Kein Shakespeare, aber nah dran: Wie das Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheater Tankred Dorsts „Ameley, der Biber und der König auf dem Dach“ inszeniert.

24.06.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Der Sommer ist da – und die Kulturwerkstatt Kaufbeuren bringt dazu die absolut passende Neuinszenierung auf die Bühne. Märchenhaft, pfiffig und vor allem heiter bietet „Ameley, der Biber und der König auf dem Dach“ dem Publikum einen rundum gelungenen Sommernachtstraum. Das Stück stammt freilich nicht vom Altmeister Shakespeare, sondern vom zeitgenössischen deutschen Autor Tankred Dorst. Der hat immerhin schon den „Ring“ in Bayreuth inszeniert und versteht es, hohe Literatur – in diesem Fall vor allem die Märchen der Brüder Grimm – in die Gegenwart zu bringen, ohne sie zu verflachen. Das Regie-Duo Martina Quante und Thomas Garmatsch sowie die fortgeschrittenen und erwachsenen Mitglieder des Kulturwerkstatt-Ensembles, die etliche Rollen auch doppelt besetzen, machen aus dieser genialen Vorlage ein Theaterstück, an dem alle ab sechs Jahren ihren Spaß haben können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.