Märsche, Musicals und ein Rätsel beim Konzert in Oberostendorf

Musikverein Oberostendorf präsentiert beim Weihnachtskonzert ein prall gefülltes Programm, das keine Wünsche offen lässt. Ein Stück bleibt aber geheimnisvoll.

15.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Gut gefüllt, wenngleich nicht ausverkauft, war das Zentrum der Vereine beim ersten der beiden Weihnachtskonzerte des Musikvereins Oberostendorf. Der Wintereinbruch hatte wohl so manchen vom Besuch abgehalten. Aber gibt ja am Samstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr nochmals die Gelegenheit, das vorzügliche Konzertprogramm unter der Leitung von Stephan Gehring zu erleben. Vorsitzender Daniel Seitz freute sich in seinem Grußwort, dass das Blasorchester endlich wieder ein Konzert unter normalen Bedingungen geben kann, bevor seine Vorstandskollegin Hedwig Stich in bewährter Weise die informative Moderation übernahm – gespickt mit Humor oder auch Quiz-Fragen.

Marschmusik zwischen Pathos und Verpieltheit im Zentrum der Vereine in Oberostendorf

Beide Konzerthälften begannen mit knackigen, temperamentvollen Marsch-Nummern: Besonders die „Marcha de Libertad“ zu Beginn legte mit dramatischem, druckvollem Pathos los, das nach wenigen Takten in eine eher heiter-optimistische Atmosphäre wechselte, ohne dass das Stück an Intensität verlor. Auch beim „P.O.S. Marsch“ nach der Pause ließ Gehring seine Musiker mal schneidig, mal verspielt, aber immer zugkräftig zu Werke gehen. Stich ließ das Publikum genüsslich raten, was „P.O.S.“ wohl bedeuten könnte und nannte etliche (amüsante) Möglichkeiten. Die Auflösung verkniff sich die Moderatorin dann allerdings, darum hier die Lösung: Die Buchstaben stehen für ein polnisches Sportabzeichen. Der Marsch „National Emblem“ von Edwin Eugene Bagley, nach Sousas „Stars and Stripes“ der zweite unverwechselbar amerikanische Marsch im Rang einer Fast-Nationalhymne, komplettierte farbenreich die Abteilung „Marschmusik“ im Konzertprogramm.

Eine Filmmusik mit und eine ohne dazughörigen Film

Aus der Schublade „Filmmusik“ hatten die Oberostendorfer im zweiten Konzertteil das Medley zu „The Magnificent Seven“ (Arrangement: M. Schneider) herausgezogen. Sie setzten den weltbekannten Soundtrack so prickelnd, mit voll Transparenz blühenden Klangfarben, zugleich fein gesponnen und doch glanzvoll bis fetzig um, dass man diesen Beitrag einen, wenn nicht den Glanzpunkt des Abends nennen konnte. Interessant auch der zweite Ausflug in die Filmmusik, wenn auch sozusagen ohne dazugehörigen Film. Stich zog „Indiana Jones“ heran, um das Programm von „Advent Tales of Prog. Alex“ aus der Feder von Daisuke Shimizu zu erläutern. Auch in dem Originalwerk des Japaners geht es um einen Archäologen, der allerlei Abenteuerliches erlebt. Für das passende Kopfkino sorgte jedenfalls die Oberostendorfer Kapelle temperamentvoll mit griffigen, vorwärts peitschenden Rhythmen, einer kräftigen Dosis Pathos und Dramatik sowie interessanten, vielfältigen Klangfarbenwechseln.

Nach einer Ballade als Verschnaufpause geht es wieder richtig zur Sache

Die danach nötige Erholung lieferte die ruhige und sängerische „Yorkshire Ballad“ von James Barnes, bevor es mit „Celtic Force“ von Mario Bürki wieder richtig zur Sache ging. Einem orchestralen Auftakt-Tusch folgte raffiniert gesetzter und mit interessanten Schlagwerk-Farben versehener tänzerischem Schwung, der kaum zu bremsen war. Das Stück pendelte zwischen mal fast militärisch anmutenden, mal fröhlichen, mal fast spöttisch wirkenden Passagen und sorgte auf jeden Fall für gute Laune. Auch Musical-Melodien durften nicht fehlen: Das Medley aus der „West Side Story“ von William James Duthoit war von Gehring klug ausgewählt worden, reiht es doch nicht nur einfach Hit an Hit, sondern lässt auch mal feine Details und Gegenstimmen aus der Tiefe des Partiturraumes gebührend zur Geltung kommen. Das alles spielte die im Blech-Segment sehr gut bestückte Kapelle mit wohl dosierter und erfrischender Schärfe, locker swingend und von Gehring mit souveränem Blick für die große Linie dirigiert. Ähnliches galt für die Melodien aus „Jesus Christ Superstar“ in einem Arrangement von Willy Hautvast. Das Stück verstand es, anzurühren, ohne auf simple Sentimentalität zu setzen. Allerdings sparte es die herberen Musiknummern der Passionsgeschichte aus.

Zum Finale gibt es "Sax, Wind & Funk"

„Sax, Wind & Funk“ , eine Reminiszenz an „Spinnin’ Wheel“, „September“ und „Birdland“ von Stefan Schwalgin rundete das pralle Konzertprogramm ab. Als Zugaben erklangen dann die Alexander-Pfluger-Polka „Streicheinheiten“, „Mensis“ unter Verarbeitung von „Maria durch eine Dornwald ging“ und „Macht hoch die Tür“. Bei der zweiten Aufführung am Samstag stehen dann auch Ehrungen auf dem Programm: Die Musikerinnen Lisa Fischer und Laura Steck erhalten ihre Urkunden für die bestandene D1- und D2-Bläserprüfung. Markus Steinheber wird für 30-jähriges Engagement als Musiker ausgezeichnet.