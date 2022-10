Umstrittene Aufbaupläne für das Fachmarktzentrum Märzenpark in Kaufbeuren: Investor Josef Scheibel geht jetzt auf die Kritiker zu.

05.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Investor Josef Scheibel möchte das Fachmarktzentrum Märzenpark an der Mindelheimer Straße vergrößern, Anwohner fürchten eine massive Verkehrszunahme und eine „Betonwüste“ in ihrem Blickfeld. Nun hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich das Bauleitverfahren für das umstrittene Vorhaben auf den Weg gebracht. Zuvor ist Scheibel seinen Kritikern entgegengekommen. Er möchte den sogenannten Westbau, der im Zentrum der Kritik steht, verkleinern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.