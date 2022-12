Mäßiges Honigjahr: Warum Imker Manfred Holderied aus Germaringen trotzdem erfolgreich ist

Imker Manfred Holderied aus Germaringen (Ostallgäu) holt mit seinem Honig wieder Preise. Wegen der Trockenheit ließ der Ertrag aber zu wünschen übrig.

04.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

40.000 Mal muss eine Biene ausfliegen, um einen Liter Nektar zu sammeln, der schließlich 500 Gramm Honig ergibt. Mit großer Faszination blickt der Germaringer Hobbyimker Manfred Holderied auf die kleinen Tiere, die emsig ihre Arbeit verrichten. Ihnen ist es einmal mehr zu verdanken, dass er beim bayerischen Honigfest in Triesdorf die Medaillen in Gold 1 a und zweimal Silber erhielt. Obendrauf gab es die Auszeichnung „Bester Honig Bayerns“, die in jeder Tracht nur einmal für Honig mit einem extrem hohen Enzymgehalt verliehen wird.

