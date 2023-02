Mahnwache zum Jahrestag: Friedensinitiative Kaufbeuren fordert mehr Diplomatie

Zum Jahrestag des Ukraine-Krieges erteilt die Kaufbeurer Friedensinitiative am Freitag bei einer Mahnwache Waffenlieferungen eine Absage. Das sind die Forderungen.

24.02.2023 | Stand: 19:14 Uhr

Frieden schaffen ohne Waffen - eine Forderung der Friedensinitiative, so klassisch wie aktuell. Zum ersten Jahrestag des Ukraine-Krieges am Freitag stand dieser Appell auch im Mittelpunkt einer Mahnwache am Kaufbeurer Obstmarkt, an der bis zu 60 Menschen teilnahmen.

Die Kaufbeurer Friedensinitiative (Kifias) setzte damit ihre regelmäßigen Mahnwachen gegen bewaffnete Auseinandersetzungen fort. Dr. Thomas Melcher von Kifias forderte die Bundesregierung auf, sich diplomatisch viel stärker als bisher um einen Waffenstillstand zu bemühen und Waffenlieferungen zu stoppen. Dieser Krieg koste nicht nur unzählige Menschenleben, er vergrößere auch Armut und Flüchtlingsströme, beschleunige Klimawandel und Inflation. „Wir alle bezahlen für diesen Krieg mit“, sagte Melcher. Über 200.000 Soldaten und 50.000 Zivilisten seien bisher getötet worden, Frauen vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert. Er forderte die Besucher auf, das „Manifest für den Frieden“ zu unterschreiben, um Friedensgespräche zu erreichen.

„Der Wahnsinn muss enden“, sagte die Kaufbeurer Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl (Die Linke). Die Ukraine brauche die Solidarität der Deutschen. Auch sie, Ferschl, habe keine Antworten auf die vielen Fragen. „Aber der Krieg kann nur auf diplomatischem Weg beendet werden“, sagte sie. Es mache sie fassungslos, in einer Zeit zu leben, „ in der es normal ist, ins Kriegsgeheul einzustimmen“. Der US-Amerikaner Jeff Schevitz beleuchtet die aus seiner Sicht fragwürdige Rolle in dem Krieg und die geoplitischen Interessen. Paul Meichelböck sang und spielte Friedenslieder. „Die Welt braucht eigentlich Pflegepersonal, im Moment sind aber mehr Soldaten gefragt“, sagte er.

Die Mahnwache endete mit einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges. Der Förderverein Fünfknopfturm beleuchtete das Kaufbeurer Wahrzeichen am Freitagabend in den ukrainischen Farben. Am Abend fand in der Dreifaltigkeitskirche ein ökumenischer Gottesdienst anlässlich des Jahrestages statt.