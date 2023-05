Maibäume und Bandeltanz - so starten die Bürger in Kaufbeuren und dem Umland in den Wonnemonat

Auch Regen kann die Freude nicht trüben. In zahlreichen Gemeinden begrüßen die Bürger den Wonnemonat Mai mit Festen und trotzen dem nasskalten Wetter.

01.05.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Mit Festen sind die Bürger in zahlreichen Gemeinden in den Mai gestartet. Wobei sich der Wonnemonat wettermäßig noch Luft nach oben ließ. Immer wieder regnete es am Montag. Daher verlegten einige Gemeinden ihre Feier kurzerhand auf Sonntag vor, wie in Mauerstetten.

Bereits am Samstagabend stellten die Maibaumfreunde Friesenried ihren frisch geschlagenen Baum auf. Über 40 Meter misst das 106 Jahre alte Exemplar mit den aufwendigen Schnitzereien. Den Baum vom Vorjahr konnten die Besucher ersteigern - als Brennholz, ordentlich klein gesägt. Vom Erlös soll der Autokran bezahlt werden, der den diesjährigen Baum aufgestellt hat, erhofft sich Erwin Haug von den Maibaumfreunden.

Maibaumfreunde trotzen dem Regen

Dem Nieselregen getrotzt haben am Montag die Westendorfer. Der dortige Baum wurde mithilfe eines Krans vor dem Gemeindeamt aufgerichtet. „25 Meter plus Gockellänge“ ist er hoch, in einer abnehmenden Mondphase wurde er geschlagen. Etliche Male haben Diebe versucht, ihn zu klauen. Nachdem der Baum stand, führten die Gennachtaler zu den Klängen der Blasmusik einen Bandeltanz auf.

Im Trockenen feiern konnten die Hirschzeller. Vor dem Dorfgemeinschaftshaus Sonne stellten sie Zelte auf. Dort gaben sich die Kinder alle Mühe, mit ihren Liedern und an einer Stelle mit besonders lautem Krach den Winter nun endgültig auszutreiben. Die Irseer sagten ihren traditionellen Bandeltanz der Kinder am Montag ab. Er soll kommenden Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr nachgeholt werden.