Jede Menge neue Maibäume in Kaufbeuren und Umgebung

Nach der fast dreijährigen Corona-Pause werden am kommenden Wochenende wieder allerorten Maibäume aufgestellt und aus diesem Anlass zünftig gefeiert. So auch im Kaufbeurer Stadtteil Hirschzell, wo der Traditionsstamm nach wie vor am Helioring stehen wird, die Festlichkeiten aber nun – je nach Wetter – am oder im neuen Dorfgemeinschaftshaus stattfinden.