Der Maibau in Germaringen ist wieder zurück

Diebe, Regen und ein fehlender Kran. Beim Maibaumaufstellen in Germaringen geht es heuer drunter und drüber. Verspätet findet der Baum schließlich seinen Platz.

02.05.2023 | Stand: 14:54 Uhr

Der Germaringer Maibaum ist wieder da. Nachdem die Feuerwehr Kaufbeuren in einer Nacht- und Nebel-Aktion den Baum geklaut hatte, fand er nun seinen Weg zurück in die Hände der Obergermaringer. Der Grund: Die Diebe verrieten versehentlich ihr Versteck.

Diesen Fehler machten die Maibaumdiebe aus Kaufbeuren

Zunächst herrschte helle Aufregung bei den Bestohlenen, allerdings hätten die Kaufbeurer Maibaumdiebe einen folgenschweren Fehler gemacht, wie die Feuerwehr Obergermaringen schreibt: Sie schickten den Obergermaringern ein Foto vom geklauten Baum in seinem Versteck. Nach der ersten Verhandlung habe es nur zehn Minuten gedauert, bis der Maibaum in der Mindelheimer Straße ausgemacht werden konnte. Weil dieser völlig unbewacht war, klauten sie den Baum kurzerhand zurück. So erreichte er am vergangenen Samstagmittag wieder Obergermaringer Flur.

Allerdings sollten dort die Widrigkeiten nicht enden. Weil der Kran am Montag zum Aufstellen zu spät kam, mussten die Verantwortlichen kurzerhand umdisponieren. So segnete Pfarrer Austin Abraham zunächst den liegenden Baum, da dieser noch nicht in die Höhe gehievt werden konnte.

Lesen Sie auch: Der Buchloer Maibaum ragt wieder in die Höhe

Trotz des Schmuddelwetters: Zahlreiche Besucher kommen zum Maibaumaufstellen in Germaringen

Nach einem festlichen Gottesdienst in der Kirche St. Wendelin hatte die Feuerwehr Obergermaringen den Baum zuvor im Rahmen des traditionellen Umzugs, den Pfarrer Abraham Austin, begleitet von Diakon Gerhard Entrup und den Ministranten, anführte, zum Maibaumplatz transportiert. Dort fanden sich heuer wieder zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer ein – einige von ihnen wegen des regnerischen Wetters mit Schirmen ausgestattet. Musikalische begleitet wurde der Umzug von der Musikkapelle Germaringen

Auch das neue Feuerwehrfahrzeug wurde von Pfarrer Austin Abraham gesegnet. Bild: Karlheinz Stumbaum

Anschließend segnete der Priester den Traditionsbaum und hob dessen Bedeutung hervor. Dieser sei Frühlingsbote, der eine Verbindung zwischen Himmel und Erde symbolisieren solle. Er stehe zudem für das Wiedererwachen von Flora und Fauna. Im Anschluss segnete der Priester gemeinsam mit Diakon Entrup außerdem das neue Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr. Auch Kreisbrandrat Markus Barnsteiner gratulierte zum „Führungsfahrzeug“ und bedankte sich bei den Einsatzkräften.

Die Musikkapelle Germaringen begleitete den Umzug musikalisch. Bild: Karlheinz Stumbaum

Neues Feuerwehrfahrzug gesegnet

Die Wartezeit auf den Kran verkürzten sich die Besucher mit Getränken und Grillwürsten. Zudem lauschten sie den Worten des Zweiten Bürgermeisters Georg Reisach. Dieser berichtete, dass der diesjährige Maibaum aus dem Wald beim Georgiberg stamme. Er solle ein Willkommensgruß an alle Menschen sein, die nach Germaringen kommen. Dann war es endlich soweit: Allen Hürden zum Trotz und mithilfe des nun eingetroffenen Krans fand der Baum seinen angestammten Platz.

Lesen Sie auch: Freinacht 2023 im Allgäu: Bilanz der Polizei - Eier geworfen, Verkehrsschild geklaut, Briefkasten gesprengt