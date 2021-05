Die Inzidenzzahl steigt, das Wetter ist durchwachsen. Doch endlich werden Espresso und Gelato in Kaufbeuren wieder unter freiem Himmel serviert. Zumindest vorübergehend.

21.05.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Gegen die Sonne brauchen die Schirme an diesem Freitag in Kaufbeuren nicht schützen. Der wolkenverhangene Himmel lässt nichts Gutes von oben erwarten, aber wenigstens muss sich am Tisch niemand in eine Decke hüllen. „Mei, wir sind so froh“, sagt Hanni Schneider, die sich mit ihrer Tochter vor dem Eiscafé Amore Mio in der Kaiser-Max-Straße niedergelassen hat. „Endlich mal wieder eine Latte Macchiato aus dem Glas, nicht der Kaffee auf die Hand aus dem Pappbecher.“