Mammut-Bauprojekt in Kaufbeuren kündigt sich an - „größtes Tiefbauprojekt der kommenden Jahre“

Neuer Bahnhalt, Straßenumbau und Brückensanierung in Kaufbeuren: An der Neugablonzer Straße kündigt sich ein Mammutprojekt an. Was dort geplant ist.

20.06.2021 | Stand: 14:46 Uhr

Am Schnittpunkt von Buronstraße und Neugablonzer Straße kündigt sich ein Mammutprojekt an. Dort soll die als Osttangente geplante, aber nie verwirklichte Überführung der Buronstraße als ebenerdige Kreuzung gebaut werden. Zudem wird die Wertachbrücke erneuert werden. Das dritte Vorhaben in unmittelbarer Nähe: der mögliche Neubau eines Bahnhalts im Haken. Der städtische Baureferent Helge Carl spricht von dem „größten Tiefbauprojekt der kommenden Jahre“. Dass es so kommt, ist aber noch nicht sicher.