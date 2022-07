Mann bedroht Mitarbeiterin in Kindergarten Germaringen

Drohung stellt sich letztlich als nicht ernst gemeint heraus. Polizei: "Sicherheit der Kinder war zu keiner Zeit gefährdet".

Vorsorglich sicherte die Polizei am Freitagvormittag den Kindergarten in Germaringen ab. Grund war der erboste Anruf eines 43-Jährigen, der eine Mitarbeiterin am Telefon bedroht hatte. „Da die Ernsthaftigkeit dieser Aussage zunächst nicht abgeschätzt werden konnte“, rückte die Polizei an. Sie ermittelte den Anrufer, der sich mittlerweile wieder beruhigt hatte. Seine Angaben seien nicht ernst gemeint gewesen. „Die Sicherheit der Kinder und der Mitarbeiterinnen des Kindergartens war zu keiner Zeit gefährdet“, teilt die Polizei mit. Den Mann erwartet nun aber ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.