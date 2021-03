Mann irrt durch Kaufbeuren - Er tritt Polizisten und verletzt sich selbst

Nachdem er seine Wohnung unter Wasser gesetzt hatte, irrte ein Mann durch Kaufbeuren. Unter großem Widerstand nehmen ihn die Beamten fest.

01.03.2021 | Stand: 13:38 Uhr

Am Sonntagmorgen hat die Polizei in Kaufbeuren einen verwirrten Mann aufgegriffen. Laut Polizei trafen die Streifenbeamten den Mann mit Hilfe einiger Hinweise „Am Grafensteigle“ an.

Mann überschwemmt und verlässt seine Wohnung

Zuvor hatte der Mann seine Wohnung absichtlich überschwemmt. Er ließ das Wasser laufen und verließ sein Zuhause. Als die Polizeibeamten ihn „Am Grafensteigle“ stellten, schlug er unvermittelt in die Richtung eines Polizisten. Dieser wich dem Schlag aus.

Er versucht den Polizisten die Waffe abzunehmen

Die Beamten brachten den Mann daraufhin zu Boden. Er wehrte sich weiter und versuchte, die Dienstwaffe eines Beamten aus dessen Holster zu reißen. Der Mann trat weiter nach den Beamten und ließ erst von der Waffe ab, als die Polizisten ihn gefesselt hatten. Durch seinen Widerstand verletzte er sich laut Polizei nicht nur selbst, sondern auch die Beamten. Diese brachten ihn zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus, später wurde er in eine Fachklinik überstellt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

