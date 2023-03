Mann lässt sich in Kaufbeuren mit einem Taxi zur Polizei fahren und randaliert dort

Ein Mann hat sich in Kaufbeuren mit einem Taxi zur Polizei fahren lassen. Vor Ort fing er an herum zu schreien, trat gegen ein Auto und beleidigte die Beamten.

01.03.2023 | Stand: 12:30 Uhr

In Kaufbeuren hat sich ein Mann mit einem Taxi zur Polizeidienststelle fahren lassen, um vor Ort zu randalieren. Laut Polizei war der 39-Jährige am Dienstagabend in der Dienststelle aufgeschlagen. Im Vorraum fing er an, aggressiv herumzuschreien. Dann rannte er auf die Straße und trat dort gegen ein geparktes Auto. Er versuchte, ein weiteres, fahrendes Auto anzuhalten.

Mann randaliert in Polizeidienststelle in Kaufbeuren - Beamten fesseln 39-Jährigen

Letztlich fesselten die Beamten den angetrunkenen und bereits polizeibekannten Randalierer. Sie brachten ihn in die Ausnüchterungszelle. Dabei beleidigte der Mann die Beamten. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung gegen den 39-Jährigen eingeleitet.

