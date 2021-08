Mariana Braunmiller (Freie Wähler): "Den Menschen Lebensfreude zurückgeben"

Mariana Braunmiller will für die Freien Wähler nach Berlin. Sie setzt sich besonders für Familien und Bildung ein: „Ich kenne die Probleme der Basis“

26.08.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Frau Braunmiller, erst seit Mai 2020 sitzen Sie im Gemeinderat von Wolfertschwenden. Und nun gleich die Kandidatur für den Bundestag. Sind Sie da nicht manchmal selbst von Ihrem eigenen Tempo überrascht?

Mariana Braunmiller: In Ihrer Frage schwingt ja mit, ob Berlin nicht vielleicht ein zu großer Sprung für mich wäre. Das sehe ich nicht so. Es kommt immer darauf an, wo man etwas verändern möchte. Und wenn man bei bestimmten Themen nur auf Bundesebene Veränderungen bewirken kann, dann muss man sich eben in diese Richtung weiterentwickeln. Auf kommunaler Ebene stößt man schnell an Grenzen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Braunmiller: Etwas, das mich persönlich stark bewegt, ist das Thema Kindergartengebühren. Meiner Meinung nach müsste man Familien von diesen Gebühren befreien. Das durchzusetzen, ist aber nur auf Bundesebene möglich. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich es etwa bei Arbeitskolleginnen mitbekomme, wie die sich ausrechnen: Lohnt es sich überhaupt, arbeiten zu gehen?

Du zahlst Gebühren für Kita oder Krippe, brauchst vielleicht noch ein Auto, um in die Arbeit zu kommen. Unterm Strich bleibt für manche nach der Gehaltsüberweisung wenig bis nichts übrig. Das kann doch nicht sein! Viele Frauen bleiben dann lieber gleich zu Hause und betreuen die Kinder. D

iese Frauen tragen ein hohes Risiko, später in die Altersarmut abzurutschen. Sie sehen: Kinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gleiche Bildungschancen für alle – das sind große Themen, die sich aber nur von Berlin aus lösen lassen.

Weiß welche Herausforderungen Familien mit Kindern zu meistern haben

Bei Ihrer Nominierung hieß es, Sie seien auch deshalb eine gute Kandidatin, weil Sie mitten im Leben stehen. Was heißt das?

Braunmiller: Nun, ich bin eine berufstätige Mutter zweier kleiner Kinder, engagiere mich im Gemeinderat und versuche, das alles unter einen Hut zu bringen. Das heißt: Ich sehe und kenne auch die Probleme, die an der Basis vorhanden sind. Und vielleicht können sich die etablierten Bundestagsabgeordneten gar nicht mehr so hineinversetzen, welche Herausforderungen Familien mit Kindern zu meistern haben.

Warum wollen Sie in den Bundestag? Was motiviert Sie?

Braunmiller: Das Allgäu ist noch immer ländlich strukturiert. Und ich möchte diese Region in Berlin aus der Sicht von jemandem vertreten, der selbst auf dem Land lebt. Mein Schwager betreibt einen Milchviehbetrieb, ich kenne daher die Nöte und Sorgen der Bauern.

Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, was es heißt, wenn man mal zwei Stunden auf den Bus warten muss. Damit hast du halt auf dem Land einfach zu kämpfen. Solche Probleme kennt aber kein Mensch, der aus der Stadt kommt! Das Allgäu ist wunderschön, aber man kann auch noch einiges verbessern – für die Zukunft unserer Kinder.

Das Allgäu vertreten heißt für Sie auch Regionalität fördern. Welches Ziel verfolgen Sie?

Braunmiller: Es geht mir vor allem darum, ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen. Wir haben gute, gesunde Produkte, die aus dem Allgäu stammen. Und dann ist es einfach wichtig, zu sagen: Es muss doch nicht sein, die Milch aus dem Allgäu nach Holland zu transportieren, um dann holländischen Käse zu kaufen. Oder Rindfleisch aus Argentinien. Muss das sein?

Da spielt natürlich auch die Klimapolitik rein: Es ist nicht sinnvoll, Äpfel aus Spanien zu importieren, wenn ich sie genausogut vom Bodensee bekommen kann. Das Thema Regionalität liegt mir einfach am Herzen – auch weil wir in der Familie selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb haben. Daher setze ich mich ein für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft. Aber auch Handwerk und Mittelstand in der Region müssen eine Zukunft haben.

Über die "Jagd auf Ungeimpfte" und die "Impf-Apartheid"

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen von einer „Jagd auf Ungeimpfte“ und von einer Impf-Apartheid gesprochen. Dafür wurde er hart angegangen. Ist die Kritik an ihm berechtigt?

Braunmiller: Auch nach meinem Empfinden werden Ungeimpfte tatsächlich an den Pranger gestellt – obwohl das Impfen immer eine individuelle Entscheidung ist. Auf Ungeimpfte wird schon ziemlicher Druck aufgebaut, was meiner Meinung nach einer Impfpflicht schon nahekommt. Wir Freien Wähler wollen keine Impfpflicht – auch nicht durch die Hintertür. Aiwanger hat sicherlich hart formuliert, aber es ist nicht falsch, was er gesagt hat. Ich denke, Aiwanger hat seine Worte bewusst so gewählt, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Wie schätzen Sie die Chancen ein auf einen Einzug der Freien Wähler in den Bundestag?

Braunmiller: Durch die mediale Aufmerksamkeit und die Schlagzeilen der vergangenen Wochen dürfte sich die Bekanntheit der Freien Wähler bundesweit deutlich gesteigert haben. Deshalb denke ich, dass es für Berlin reichen könnte. Davon bin ich absolut überzeugt. Es wird wahrscheinlich eine knappe Nummer, doch ich sehe uns auf gar keinen Fall im Bereich von drei Prozent.

Sie setzen in Ihrem Wahlkampf auf die persönlichen Begegnungen. Was sagen Ihnen die Menschen?

Braunmiller: Corona, Corona, Corona! Das Thema ist allumfassend. Corona nervt, die Maske nervt, das ist das, was einem die Menschen sagen. Dafür muss man aber auch Verständnis haben, finde ich. Die Menschen sind während Lockdown und Homeschooling echt an ihre Grenzen gekommen. Und dazu kommt, dass viele Informationen zu den Corona-Entscheidungen bei den Bürgern gar nicht richtig angekommen sind.

Und den Menschen haben die Erklärungen gefehlt, warum, weshalb, wieso man dieses oder jenes tut. Das hat für viel Unmut gesorgt. Deswegen sage ich: Man muss den Menschen endlich wieder ihre Lebensfreude zurückgeben.