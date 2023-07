Marien-Realschule Kaufbeuren verabschiedet 92 Absolventinnen

Warum sich die Absolventinnen in der Institutskirche an einer Bushaltestelle und in der Aula auf einem Schiff wiederfinden – und wer die Jahrgangsbesten sind.

25.07.2023 | Stand: 11:58 Uhr

In einer festlichen Feierstunde sind die 92 Absolventinnen des Abschlussjahrgangs 2023 der Marien-Realschule Kaufbeuren entlassen worden. Zunächst hatte Schulseelsorger Pfarrer Franz Walden in der Institutskirche einen Gottesdienst mit Schülerinnen und Angehörigen sowie Lehrkräften zelebriert, in dem das Leitmotiv einer „Bushaltestelle“ den Rahmen vorgab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.