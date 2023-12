Markt Kaltental spricht sich für Solarpark aus

Der Gemeidnerat Kaltental bringt den Plan für ein Gebiet zwischen Dösingen und Blonhofen auf den Weg. Investor will große Freiflächen-Fotovoltaikanlage bauen.

04.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Über den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zur Errichtung eines Solarparks bei Blonhofen und die damit verbundenen Änderung des Flächennutzungsplans beriet der Kaltentaler Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung.

Kaltentaler Flächennutzungsplan geändert

Ein Investor will eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage nahe der Kaltentaler Straße zwischen Dösingen und Blonhofen errichten – hierzu ist für die mehr als vier Hektar große Fläche ein Bebauungsplan notwendig. Trotz in der Diskussion geäußerter Bedenken zum Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Flachen fasste der Rat mehrheitlich den Aufstellungsbeschluss und vergab die Planungsarbeiten an ein Fachbüro. Ebenso beschloss der Rat mehrheitlich, die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes Kaltental auf den Weg zu bringen.

Die Kramgasse in Aufkirch verbindet als Ortsstraße die Blonhofener Straße mit der nahezu parallel verlaufenden Weldener Straße. Auf Antrag eines Bürgers soll das obere Teilstück der Kramgasse auf 50 Metern Länge künftig keine Ortsstraße mehr sein, sondern lediglich als Hofdurchfahrt genutzt werden. Bürgermeister Manfred Hauser erläuterte diesen Vorgang und legte dar, dass dieses Anliegen zur Bürgerbeteiligung veröffentlicht und ausgelegt wird. Zwar mehrheitlich, aber nicht ohne kritische Diskussion beschloss der Rat die Änderung. Keine Anmerkungen oder Einwände hatte der Kaltentaler Rat im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur „Gemeinbedarfszone Nord mit Bauhof, Feuerwehr und Sportanlagen“ in der Nachbargemeinde Oberostendorf.

Ostallgäuer Kreisumlage sinkt 2024

Als positiven Punkt bracht Hauser aus der Besprechung der Ostallgäuer Bürgermeister mit, dass die Kreisumlage 2024 von 45,3 auf 44,3 Punkte sinken wird. Dennoch werde sie den Kaltentaler Haushalt im nächsten Jahr mit 917.800 Euro deutlich höher belastet als heuer (845.000 Euro). Bei der Steuerkraft liege die Gemeinde auf Platz 45 im Landkreis, so Hauser. Aus der Sitzung hatte Hauser zudem aktuelle Zahlen über die Zuweisung von Asylbewerbern dabei. So würden dem Ostallgäu jede Woche 40 Geflüchtete zugeteilt. Kamen 2023 überwiegend ukrainische Flüchtlinge, so seien es zur Zeit mehrheitlich männliche Asylbewerber aus der Türkei, die als „Erdbebenflüchtlinge“ geführt werden. Wie Hauser mitteilte, sollen nach der Entscheidung des Landratsamtes und trotz des Protests in Westendorf dort Container als Flüchtlingsunterkünfte auf dem ehemaligen Kreisbauhof-Gelände aufgestellt werden.

Lesen Sie auch: Was den erweiterten Kindergarten in Aufkirch so besonders macht