Es war einmal für harte Jungs - die Entwicklung des Rugby in Deutschland

Derzeit läuft die Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich – die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt. In Deutschland war der Sport auch einmal beliebt, bis sich die „weichere“ Variante Fußball durchgesetzt hat.

12.09.2023 | Stand: 16:45 Uhr

Seit dem 8. September läuft die Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich. Die 10. Ausgabe geht noch bis zum 28. Oktober 2023 – das sei der 200. Jahrestag der Erfindung des Sports durch den englischen Geistlichen William Webb Ellis, nach dem der Pokal benannt ist. Der Worldcup gilt als drittgrößte Sportveranstaltung der Welt – die 2,5 Millionen Tickets für die 48 Partien sind schon lange ausverkauft.

Eine Milliarde Fernsehzuschauer erwartet

Doch während in Großbritannien und Irland, Frankreich und der südlichen Hemisphäre der Welt – vor allem Neuseeland, Australien und Südafrika – Millionen Fans mit dem "Gentlemen-Sport" mitfiebern, fristet Rugby in Deutschland nach wie vor ein Nischendasein. Dabei werden heuer eine Milliarde Zuschauer am Fernseher erwartet – bei der WM 2019 waren es über 857 Mio.

Markwart Herzog brachte schon den FC Bayern zum Wanken

Markwart Herzog, Leiter der Schwabenakademie Irsee, hat sich Gedanken über Rugby und dessen historische Entwicklung in Deutschland gemacht: Herzog wurde 1958 in Heilbronn geboren und hat sich als Sporthistoriker einen Namen gemacht – auch mit Recherchen, die den FC Bayern München dazu veranlasst haben, die Konzeption seines Vereinsmuseums über die Zeit des Nationalsozialismus zu überarbeiten. Und zum Rugby hat Herzog eine interessante These: Die ersten Fußballer waren zum Teil gar keine.

Rugby Weltmeisterschaft 2023