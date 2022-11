Nach zwei Pandemie-Jahren ist der Kaufbeurer Martinimarkt gut besucht wie eh und je. Auch die Freiwilligenbörse feiert ein Comeback unter Normalbedingungen.

06.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Zum Bummeln und Schlemmen zog es am Wochenende wieder tausende Menschen in die Kaufbeurer Altstadt. Mussten sie am Samstag noch immer wieder vor Regenschauern unter Schirme oder in Geschäfte flüchten, herrschte am Sonntag durchgehend Sonnenschein bei angenehmen knapp zehn Grad auf dem Martinimarkt samt verkaufsoffenem Sonntag. Gut besucht war auch die Freiwilligenbörse, die erstmals nach zwei Corona-Jahren wieder ganz regulär und in Präsenz im Sparkassen-Forum stattfand.

