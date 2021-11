Martinimarkt und verkaufsoffener Sonntag: Budenzauber in Kaufbeuren

Am Wochenende sind Martinimarkt und Verkaufssonntag in Kaufbeuren. Auch den Kindern wird etwas geboten.

03.11.2021 | Stand: 21:59 Uhr

Die stade Zeit steht bevor. Untrügliches Zeichen dafür ist der traditionelle Martinimarkt, der am Wochenende, 6. und 7. November, wieder in der Kaufbeurer Altstadt stattfindet. Am verkaufsoffenen Sonntag haben die Einzelhändler zudem die Möglichkeit, ihre Läden zu öffnen.

Bummeln zwischen Ständen

30 Händler bieten in der Kaiser-Max-Straße ihren Kunden am Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr ein breites Warenangebot – von Schmuck, Textilien, Geschenkartikeln, Gewürzen und Naturprodukten. Während des Einkaufsbummels gibt es an mehreren Ständen Schmankerl, wie Crêpes, Flammkuchen oder Bratensemmeln, heiße Maroni und gebrannte Mandeln bis hin zur Schokofrucht.

Endlich wieder Rundendrehen

Und auch für die kleinen Besucher ist bei der Veranstaltung etwas geboten: Sie erwartet ein Kinderkarussell, auf dem endlich wieder Runden gedreht werden können.

Zusätzlich gibt es, wie jedes Jahr an diesem Wochenende, einen verkaufsoffenen Sonntag. Dabei dürfen die Händler ihre Geschäfte in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18 Uhr öffnen.