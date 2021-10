Matte Bilanz: Schmuckhersteller in Kaufbeuren-Neugablonz leiden unter Corona

Die Pandemie lässt den Umsatz der Gablonzer Industrie dahinschmelzen. Vor allem das Geschäftsfeld Schmuck kämpft. Doch es gibt auch Lichtblicke

04.10.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Wie sich das Corona-Jahr 2021 und die neuen Freiheiten in diesem Herbst in den Unternehmensbilanzen niederschlagen werden, zeigt sich erst in einigen Monaten. 2020 hat jedoch tiefe Spuren in der Gablonzer Industrie in ihrer Gesamtheit hinterlassen. Die Betriebserhebung des Bundesverbandes zeigt ein Minus von 6,4 Prozent bei der Umsatzentwicklung. „Ein Wert, der moderater ist als erwartet“, sagte Verbands-Geschäftsführer Thomas Nölle bei der Vorstellung der Zahlen in einer Pressekonferenz nach der Generalversammlung. Schlechte Stimmung in einigen Unternehmen, in Extremfällen sogar existenzielle Belastungen. Aber teilweise auch Umsatzzuwächse. So sei der Eindruck in vielen Gesprächen gewesen.