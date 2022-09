Neues Wohnzimmer für Sportler - Halle in Mauerstetten feierlich eingeweiht

Das ganze Wochenende feiert Mauerstetten die Einweihung der Dreifach-Sporthalle mit Festakt, Segnung und Programm. Wie das Großprojekt bei den Vereinen ankommt.

19.09.2022 | Stand: 09:49 Uhr

Viel Lob war am Wochenende anlässlich der offiziellen Einweihung der Dreifach-Sporthalle in Mauerstetten zu hören: für das gelungene Bauwerk, dessen vielfältige Möglichkeiten, die Zusammenarbeit bei Planung und Bau, die beteiligten Gemeinderatsmitglieder und für Bürgermeister Armin Holderried, der dem Mammutprojekt unzählige Arbeitsstunden gewidmet hat.

„Eine Halle für alle“, brachte es der Reutlinger Architekt Thorismuth Gaiser auf den Punkt. Man habe bei dem „Wahnsinnsprojekt“ wohl alles richtig gemacht, bilanzierte der Bürgermeister.

Talkrunde bei der Eröffnung der Mauerstettener Sporthalle

Gaiser, dessen Büro „Riehle + Assoziierte Architekten und Stadtplaner“ 2017 den Architekturwettbewerb gewonnen hatte, nahm an der Talkrunde teil, die Holderried auf die Agenda des Festaktes gesetzt hatte. Im Sportlertreff wurde das Bauprojekt aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Die Gäste – darunter Landrätin Maria Rita Zinnecker, Altbürgermeister Alexander Müller sowie die Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer, Angelika Schorer und Bernhard Pohl – erfuhren Interessantes zur neuen Halle und dem Weg dorthin.

Die Turnhalle war, so Holderried, bereits im Wahlkampf 2007 Thema, „aber derartige Projekte brauchen einfach ihre Zeit.“ Mitte des vergangenen Jahrzehnts sei dann die Zeit für die ersten Schritte zur bisher größten Einzelinvestition der Gemeinde gekommen. Neben Planern, Architekten und Gemeindevertretern seien die Nutzer eingebunden gewesen: die Vereine. Das führte zwar zu Diskussionen, aber auch zum gewünschten Ergebnis. „Ich wüsste nicht, was wir hätten besser machen können“, meinte SV-Vorsitzender Werner Höbel zur Arbeit. Gaiser: „Wir haben uns gegenseitig ernst genommen und hart aber fair diskutiert.“

Dreifachturnhalle für zwölf Millionen Euro ohne staatliche Fördermittel

Er freue sich mit dem Bürgermeister über die kostenmäßige Punktlandung. Mit dem Verbauen des „Schlusssteins“, den er Holderried überreichte, wird der Bau symbolisch beendet. Holderried betonte, dass die Gemeinde das Projekt für fast zwölf Millionen Euro ohne staatliche Fördermittel und Darlehen gestemmt habe.

Im Rahmen eines Betreibermodells stellt die Gemeinde den Sportvereinen die Halle gegen eine Gebühr zur Verfügung. Die jährlichen Betriebskosten von 150.000 bis 180.000 Euro werde man damit aber wohl kaum hereinbekommen.

Sportverein Mauerstetten fühlt sich wohl in der neuen Halle

Der Neubau werde sehr gut angenommen und sei gut belegt, so SV-Vorsitzender Werner Höbel. Das bestätigten auch Volleyballerin Marina Zabel und Emely Wagenseil, Zweite Gymnastik-Abteilungsleiterin: „Wir sind sehr zufrieden. Es macht einen Heidenspaß, hierher zu kommen.“ Man danke der Gemeinde für die große, vielseitige Halle. Der Sonnenhof sei zwar so etwas wie die gute Stube der Volleyballerinnen gewesen, blickte Zabel zurück, „aber wir vermissen nichts.“

Bürgermeister Armin Holderried spricht über die neue Sporthalle in Mauerstetten. Bild: Harald Langer

Eigentlich habe man keine Reserven, so Höbel, werde aber flexibel auf neue Sportarten reagieren. Wie Werner Höbel fühlte sich auch dessen Namensvetter Toni „sehr gut in die Planungen eingebunden.“ Jetzt seien es nur Kleinigkeiten, die noch verbessert werden könnten. Und Zweiter Bürgermeister Manfred Höbel, der stets ein Auge auf die Kosten hatte, zeigte sich von dem Gebäude, von dem er nicht geglaubt habe, „dass man so etwas in Mauerstetten hinstellen kann“, sehr angetan. Kerstin Salzer, erst seit 2020 im Gemeinderat, bekannte, dass sie Respekt gehabt habe. Nun freue sie sich über die Akzeptanz in der Gemeinde.

Die Gemeinde feierte die Einweihung das ganze Wochenende. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte die Blasmusik Mauerstetten und für eine sportliche Einlage der SV-Nachwuchs. Sonntags gab es einen Gottesdienst mit Segnung und nachmittags ein Programm mit Führungen und sportlichen Aktivitäten.

