Verdacht auf vergiftete Tierköder in Mauerstetten

Zwei verdächtige Tierköder in Mauerstetten wurden der Polizei gemeldet. Die Beamten warnen nun Tierbesitzer vor vergifteten Präparaten im Bereich Steinholz.

09.03.2022 | Stand: 13:21 Uhr

In Mauerstetten hat die Polizei zwei verdäcthige Tierköder im Bereich Steinholz gefunden. Wie die Beamten informieren, hatten sie die eventuell vergifteten Präparate untersuchen lassen. Eine Untersuchung des ersten Köders am Institut für Toxikologie München ergab keine Anzeichen für Gift, so die Polizei. Das Untersuchungsergebnis des zweiten Köders steht noch aus.

Tierköder in Mauerstetten: Polizei kann Gift nicht ausschließen

Die Polizei zeigt erhöhte Aufmerksamkeit, da am Mittwoch zwei Katzenbesitzerinnen den Tod ihrer Tiere meldeten. Beide Katzen seien nach einem Freigang Ende Januar an Vergiftungserscheinungen gestorben. Die Polizei ermittelt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass tatsächlich Giftköder im Bereich Steinholz ausgelegt werden, mahnen die Beamten zur Vorsicht: Tierhalter sollten aufmerksam sein und Verdächtiges melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 08341-933-0 entgegen.