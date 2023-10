Ehrenamtlicher Einsatz: Schäden am Reutwaldpfad behoben

Am Reutwaldpfad in Mauerstetten herrscht wieder Ordnung: Nachdem Vandalen Schilder und Einrichtungen zerstört hatten, packen engagierte Helfer an.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

14.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Groß waren Ärger und Enttäuschung über die Zerstörungen an Einrichtungen des Reutwaldpfades nicht nur beim „Reutwald-Pflegepersonal“, sondern auch in weiten Teilen der Bevölkerung. Weil aber Wut weder Wunden heilt, noch Schäden repariert, aktivierte Dr. Dieter Doschek umgehend den rührigen „Rentnertrupp“, der in vielen gemeindlichen Belangen als ehrenamtliche Allzweckwaffe gilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.