Betrunkener Autofahrer fährt über Kreisverkehr und touchiert mehrere Verkehrszeichen

Unter dem Einfluss von Alkohol hat ein 32-Jähriger in Mauerstetten und Thalhofen zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten gebaut.

29.05.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag mehrere Unfälle verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der 32-Jährie am Abend zunächst gegen ein Verkehrszeichen in Mauerstetten und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Mann fährt in Thalhofen über Kreisverkehr - Auto nicht mehr fahrbereit

Allerdings wurde er von anderen Autofahrern beobachtet und verlor zudem sein Kennzeichen an der Unfallstelle. Nur wenige Minuten später folgte der zweite Unfall. Am Ortseingang von Thalhofen fuhr der Mann über den Kreisverkehr und touchierte weitere Verkehrsschilder. Auch sein Auto wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen und war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

