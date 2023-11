Mauerstettener Comeback-Qualitäten im Volleyball

Damen des SV Mauerstetten siegen 3:1 in der Volleyball-Landesliga – trotz Nervosität und Umstellungen. Nelly Hatzenbühler überzeugt nach Verletzungspause.

16.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Damen I des SV Mauerstetten haben ihr Heimspiel in der Volleyball-Landesliga gegen den TSV Marktoffingen II gewonnen. Mit dem 3:1-Sieg sicherten sie sich nicht nur drei wichtige Punkte, sondern festigten auch Tabellenplatz vier. Dabei gab Zuspielerin Nelly Hatzenbühler nach ihrer Verletzungspause ihr Comeback.

Eva Seidl und Alissa Birk auf ungewohnten Positionen

Die Mädels waren etwas nervös in die Partie gestartet, da Trainer Jürgen Malter kurzfristig das Team neu aufstellen musste. Grund dafür war der krankheitsbedingte Ausfall von Außenangreiferin Ina Wahmhoff. So übernahm Eva Seidl die für sie ungewohnte Diagonal-Position, während Alissa Birk als Außenangreiferin ihr Können zeigen musste. Obwohl sich beide schnell in ihre neue Position hineingefunden haben, kam das Team erst spät ins Spiel. Durch ungewöhnlich viele Annahmefehler ging Marktoffingen in Führung. Dank einer Aufschlagserie von Lea Weh und einem starken Auftritt des ganzen Teams holte der SVM den Rückstand jedoch auf und ging sogar in Führung katapultiert. Vier Annahme- und vier Aufschlagfehler waren dann allerdings doch zu viel, sodass zwei Matchbälle beim 23:23 nicht verwandelt werden konnten – stattdessen ging der Satz mit 23:25 knapp an Marktoffingen II.

Linda Schwer feiert Premiere in der Landesliga

Der zweite Abschnitt startete für beide Teams mit einem Kopf-an-Kopf Rennen, bei dem der SVM ständig dem Rückstand nachgelaufen ist. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Angriff hatten sich die Mädels jedoch bald wieder gefangen und mit einer erneuten Aufschlagserie von Weh startete die Aufholjagd – von 12:16 auf 21:16. Durch die gesteigerte Aufschlagsqualität entschied Mauerstetten mit 25:20 den zweiten Satz für sich. Einen wesentlich besseren Start legten die Mädels im dritten Satz hin. Durch effektive Angriffe erspielte sich der SVM eine komfortable Führung – und ermöglichte damit Linda Schwer, dass sie ihre ihre ersten Landesliga-Erfahrungen sammeln konnte. Nach einer weiteren Aufschlagserie – diesmal von Eva Seidl – war Mauerstetten mit 23:11 in Führung. Schließlich verwandelte Kapitänin Alissa Birk mit Wille und Härte den Satzball und sicherte dem Team damit den Satzgewinn.

Nelly Hatzenbühler wertvollste Spielerin

Im vierten Abschnitt hatten sich die Annahme und der Angriff des Teams stabilisiert, sodass der SVM beim Stand von 24:18 sechs Matchbälle für sich hatte. Für den nahmen die Mädels dann auch drei Anläufe, sodass der Satz mit 25:21 auf dem Konto der Allgäuerinnen verbucht wurde – und damit auch der Sieg in der Partie. Marktoffingen II wählte Hatzenbühler – die nach der verletzungsbedingten Pause ihre gewohnt solide Performance gezeigt hatte – als wertvollste Spielerin. Zugleich ist auch Lea Weh besonders hervorzuheben, da sie mit insgesamt 17 Punkten, zwei Aufschlagserien und dem verwandelten Matchball eine ausgezeichnete Leistung gezeigt hat.

Zeit zum Regenerieren

Die nächsten zwei Wochen sind für die Damen I spielfrei – weiter geht es erst am 2. Dezember – wieder vor heimischem Publikum. Das hofft, in der Zwischenzeit nicht zu weit in der Tabelle abzurutschen, da alle anderen Teams an den beiden Wochenenden Punkte sammeln können - denn das Ziel des Bayernliga-Absteigers in der ersten Saisonhälfte ist es, oben dranzubleiben.