Mauerstettener Spielerinnen trauen sich zeitweise zu wenig zu

Die Landesliga-Frauen des SV Mauerstetten unterliegen dem ehemaligen Team ihres Trainers Jürgen Malter. Warum sich der TB München mit 3:2 durchsetzen konnte.

25.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das zweite Heimspiel der laufenden Saison gestaltete sich für Mauerstetten als hartnäckige Partie, die der Gegner aus München letztlich im Tiebreak für sich entschied – so musste sich die Damen I des SVM de, TB München mit 2:3 geschlagen geben. Zugeschaut hat auch Prominenz. Unter anderem drückte Mauerstettens Bürgermeister Armin Holderried die Daumen und feuerte die heimische Mannschaft in der Halle „Am Schlatter“ an.

Im ersten Satz zeigten sich die Landesliga-Damen aus dem Allgäu noch als stärkeres Team und entschieden den Satz mit 25:10 eindeutig für sich. Jürgen Malter, der früher selbst mal München coachte, warnte sein Team davor, sich jetzt auf dem eindeutigen Sieg des ersten Satzes auszuruhen und forderte, weiterhin so selbstbewusst und sicher aufzutreten. Jedoch startete der zweite Satz bereits mit einer klaren Antwort aus München, die mit starken Aufschlägen und Schmetterschlägen ihre Stärken zeigten. So endete der zweite Satz deutlich mit 25:14 für den TB München. Mit dem gleichen Elan starteten die Münchnerinnen in den dritten Satz, wodurch es dem Team von Jürgen Malter schwer fiel, dagegen anzuhalten. Der taktische Wechsel, bei dem Jugendspielerin Mareile Timmer bei einem Rückstand von 16:20 zum Aufschlag auf das Feld kam, brachte der Mannschaft aus Mauerstetten dennoch nicht den erhofften Erfolg. Sie verloren den dritten Satz mit 25:18. Im vierten Satz aber knüpften die Landesliga-Damen von Jürgen Malter an die Leistungen des ersten Satzes anknüpfen und gewannen ihn wieder eindeutig mit 25:14. Im Tiebreak verloren die Mauerstettener bereits zu Beginn den Anschluss zum TB München. Der Sieg für den Verein aus München war mit 15:5 glasklar.

Im ersten Satz zeigen die Spielerinnen des SV Mauerstetten ihren Stärken noch ganz eindeutig

Die Stärken in der Annahme und im Schmetterschlag zeigten sich vonseiten der Mauerstettener im ersten Satz ganz eindeutig. Die gezielten Trainingseinheiten in Bezug auf die Aufschläge haben sich somit ausgezahlt, sodass hier nur noch vereinzelt Fehler gemacht wurden.

Das Angriffsspiel auf den Außen- und Mittelpositionen gestaltete sich ab dem zweiten Satz herausfordernd, da die Gegnerinnen aus München sowohl im Block als auch in der Blocksicherung stark agierten. Durch den stabilen Block hatte man zeitweise das Gefühl, dass sich die Damen aus Mauerstetten scharfe Schmetterbälle am Netz nicht mehr zutrauten und den Ball nur noch sicher auf die andere Seite brachten. Die kurzen Angriffsbälle aber brachten kaum Punkte ein.

Um für zukünftigen Spiele leistungstechnisch daran anknüpfen zu können, was die Mauerstettener im ersten und vierten Satz in der Partie gegen München zeigten, sollen die nächsten Trainingseinheiten gezielt darauf ausgerichtet werden, heißt es.

Lesen Sie auch: SVM gegen BSK: Das sagen die Trainer vor dem Derby in der Kreisliga